Dnevni horoskop za 29. jun 2026: Blizanci danas otvoreni za dogovore, Djevice da dva puta razmiske

Početak radne sedmice donosi nove obaveze, ali i priliku da završite ono što ste odlagali. Provjerite šta zvijezde savjetuju za posao, ljubav, zdravlje i na šta bi trebalo da obratite pažnju tokom vrelog ljetnog ponedjeljka.
Ovan
Posao: Početak sedmice donosi više obaveza nego što ste očekivali, ali ćete ih uspješno rasporediti. Ne ulazite u rasprave sa kolegama zbog sitnica.
Ljubav: Slobodni bi mogli upoznati zanimljivu osobu preko prijatelja. Zauzeti bi trebalo da saslušaju partnera prije nego što donesu zaključke.
Zdravlje: Visoke temperature mogu vas iscrpiti, zato izbjegavajte fizičke napore u najtoplijem dijelu dana.
Savjet: Strpljenje će vam danas biti najveći saveznik.
Bik
Posao: Pred vama je miran radni dan, ali ne odlažite važne zadatke. Neko će cijeniti vašu pouzdanost.
Ljubav: Partner očekuje više pažnje nego što pokazuje. Slobodni bi mogli dobiti poruku koja će ih prijatno iznenaditi.
Zdravlje: Pijte dovoljno tečnosti i izbjegavajte dugo izlaganje suncu.
Savjet: Ne trošite energiju na stvari koje ne možete promijeniti.
Blizanci
Posao: Dan je povoljan za dogovore i razgovore. Moguće su nove informacije koje će vam koristiti narednih dana.
Ljubav: Flert će obilježiti dan slobodnima. Zauzeti će kroz iskren razgovor riješiti nesporazum.
Zdravlje: Umor će biti prolazan ako napravite kratku pauzu tokom dana.
Savjet: Organizacija će vam uštedjeti vrijeme.
Rak
Posao: Ne dozvolite da vas tuđa nervoza izbaci iz ravnoteže. Fokus na prioritete donosi dobre rezultate.
Ljubav: Partner će cijeniti vašu podršku. Slobodni bi mogli obnoviti kontakt sa osobom iz prošlosti.
Zdravlje: Osjetljivost na sparinu može biti izraženija nego inače.
Savjet: Odvojite vrijeme za odmor poslije posla.
Lav
Posao: Imaćete priliku da pokažete inicijativu. Vaše ideje neće proći nezapaženo.
Ljubav: Zračićete samopouzdanjem i privlačiti pažnju. Partner bi mogao da vas obraduje lijepim gestom.
Zdravlje: Izbjegavajte sunce u podnevnim časovima.
Savjet: Ne zaboravite da i drugima date priliku da kažu svoje mišljenje.
Djevica
Posao: Sitni detalji danas prave razliku. Budite precizni i ne žurite sa odlukama.
Ljubav: Iskren razgovor donosi rasterećenje. Slobodni bi mogli upoznati nekoga preko posla.
Zdravlje: Obratite pažnju na ishranu i unos tečnosti.
Savjet: Ne preuzimajte tuđe obaveze.
Vaga
Posao: Početak sedmice donosi priliku za saradnju. Diplomatičnost će vam otvoriti vrata.
Ljubav: Partner će imati razumijevanja za vaše obaveze. Slobodni neka prihvate poziv za druženje.
Zdravlje: Potrebno vam je više sna.
Savjet: Danas birajte mir umjesto rasprave.
Škorpija
Posao: Mogući su neplanirani zadaci, ali ćete ih riješiti bez većih problema. Izbjegavajte impulsivne reakcije.
Ljubav: Emocije će biti naglašene. Iskrenost će spriječiti nepotrebne nesporazume.
Zdravlje: Izbjegavajte tešku hranu tokom velikih vrućina.
Savjet: Ne reagujte na prvu.
Strijelac
Posao: Dan je povoljan za planiranje novih projekata. Moguća je korisna vijest u popodnevnim časovima.
Ljubav: Slobodni će biti raspoloženi za nova poznanstva. Partner će podržati vaše planove.
Zdravlje: Moguća je iscrpljenost zbog visokih temperatura.
Savjet: Napravite kratku pauzu kada osjetite umor.
Jarac
Posao: Vaša disciplina dolazi do izražaja. Završetak jednog zadatka donosi osjećaj zadovoljstva.
Ljubav: Partner očekuje više spontanosti. Slobodni neka ne odbijaju prilike za upoznavanje.
Zdravlje: Ne zanemarujte znakove umora.
Savjet: Danas manje kontrolišite, a više vjerujte procesu.
Vodolija
Posao: Kreativne ideje biće dobro prihvaćene. Ne dozvolite da vas sitni problemi uspore.
Ljubav: Neočekivan susret mogao bi probuditi emocije. Zauzeti će uživati u opuštenoj atmosferi.
Zdravlje: Rashladite prostor u kojem boravite i pijte dovoljno vode.
Savjet: Ne zaboravite na kratku šetnju uveče kada popusti vrućina.
Ribe
Posao: Intuicija će vam pomoći da donesete dobru odluku. Ne dozvolite da vas pritisak rokova obeshrabri.
Ljubav: Partner će tražiti više zajedničkog vremena. Slobodni bi mogli započeti zanimljivu prepisku.
Zdravlje: Moguća je blaga malaksalost zbog sparine.
Savjet: Dan završite uz odmor i dovoljno sna.