Dnevni horoskop za 29. jun 2026: Blizanci danas otvoreni za dogovore, Djevice da dva puta razmiske

Početak radne sedmice donosi nove obaveze, ali i priliku da završite ono što ste odlagali. Provjerite šta zvijezde savjetuju za posao, ljubav, zdravlje i na šta bi trebalo da obratite pažnju tokom vrelog ljetnog ponedjeljka.

Izvor: mondo.ba

Ovan

Posao: Početak sedmice donosi više obaveza nego što ste očekivali, ali ćete ih uspješno rasporediti. Ne ulazite u rasprave sa kolegama zbog sitnica.

Ljubav: Slobodni bi mogli upoznati zanimljivu osobu preko prijatelja. Zauzeti bi trebalo da saslušaju partnera prije nego što donesu zaključke.

Zdravlje: Visoke temperature mogu vas iscrpiti, zato izbjegavajte fizičke napore u najtoplijem dijelu dana.

Savjet: Strpljenje će vam danas biti najveći saveznik.

Bik

Posao: Pred vama je miran radni dan, ali ne odlažite važne zadatke. Neko će cijeniti vašu pouzdanost.

Ljubav: Partner očekuje više pažnje nego što pokazuje. Slobodni bi mogli dobiti poruku koja će ih prijatno iznenaditi.

Zdravlje: Pijte dovoljno tečnosti i izbjegavajte dugo izlaganje suncu.

Savjet: Ne trošite energiju na stvari koje ne možete promijeniti.

Blizanci

Posao: Dan je povoljan za dogovore i razgovore. Moguće su nove informacije koje će vam koristiti narednih dana.

Ljubav: Flert će obilježiti dan slobodnima. Zauzeti će kroz iskren razgovor riješiti nesporazum.

Zdravlje: Umor će biti prolazan ako napravite kratku pauzu tokom dana.

Savjet: Organizacija će vam uštedjeti vrijeme.

Rak

Posao: Ne dozvolite da vas tuđa nervoza izbaci iz ravnoteže. Fokus na prioritete donosi dobre rezultate.

Ljubav: Partner će cijeniti vašu podršku. Slobodni bi mogli obnoviti kontakt sa osobom iz prošlosti.

Zdravlje: Osjetljivost na sparinu može biti izraženija nego inače.

Savjet: Odvojite vrijeme za odmor poslije posla.

Lav

Posao: Imaćete priliku da pokažete inicijativu. Vaše ideje neće proći nezapaženo.

Ljubav: Zračićete samopouzdanjem i privlačiti pažnju. Partner bi mogao da vas obraduje lijepim gestom.

Zdravlje: Izbjegavajte sunce u podnevnim časovima.

Savjet: Ne zaboravite da i drugima date priliku da kažu svoje mišljenje.

Djevica

Posao: Sitni detalji danas prave razliku. Budite precizni i ne žurite sa odlukama.

Ljubav: Iskren razgovor donosi rasterećenje. Slobodni bi mogli upoznati nekoga preko posla.

Zdravlje: Obratite pažnju na ishranu i unos tečnosti.

Savjet: Ne preuzimajte tuđe obaveze.

Vaga

Posao: Početak sedmice donosi priliku za saradnju. Diplomatičnost će vam otvoriti vrata.

Ljubav: Partner će imati razumijevanja za vaše obaveze. Slobodni neka prihvate poziv za druženje.

Zdravlje: Potrebno vam je više sna.

Savjet: Danas birajte mir umjesto rasprave.

Škorpija

Posao: Mogući su neplanirani zadaci, ali ćete ih riješiti bez većih problema. Izbjegavajte impulsivne reakcije.

Ljubav: Emocije će biti naglašene. Iskrenost će spriječiti nepotrebne nesporazume.

Zdravlje: Izbjegavajte tešku hranu tokom velikih vrućina.

Savjet: Ne reagujte na prvu.

Strijelac

Posao: Dan je povoljan za planiranje novih projekata. Moguća je korisna vijest u popodnevnim časovima.

Ljubav: Slobodni će biti raspoloženi za nova poznanstva. Partner će podržati vaše planove.

Zdravlje: Moguća je iscrpljenost zbog visokih temperatura.

Savjet: Napravite kratku pauzu kada osjetite umor.

Jarac

Posao: Vaša disciplina dolazi do izražaja. Završetak jednog zadatka donosi osjećaj zadovoljstva.

Ljubav: Partner očekuje više spontanosti. Slobodni neka ne odbijaju prilike za upoznavanje.

Zdravlje: Ne zanemarujte znakove umora.

Savjet: Danas manje kontrolišite, a više vjerujte procesu.

Vodolija

Posao: Kreativne ideje biće dobro prihvaćene. Ne dozvolite da vas sitni problemi uspore.

Ljubav: Neočekivan susret mogao bi probuditi emocije. Zauzeti će uživati u opuštenoj atmosferi.

Zdravlje: Rashladite prostor u kojem boravite i pijte dovoljno vode.

Savjet: Ne zaboravite na kratku šetnju uveče kada popusti vrućina.

Ribe

Posao: Intuicija će vam pomoći da donesete dobru odluku. Ne dozvolite da vas pritisak rokova obeshrabri.

Ljubav: Partner će tražiti više zajedničkog vremena. Slobodni bi mogli započeti zanimljivu prepisku.

Zdravlje: Moguća je blaga malaksalost zbog sparine.

Savjet: Dan završite uz odmor i dovoljno sna.