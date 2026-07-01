Dnevni horoskop za 1. jul: Sitni detalji mogu sve da promijene kod Djevice

Rakovi su emotivniji nego ikada, te nije dobar period za donošenje velikih i važnih odluka.

Izvor: Shutterstock

Ovan

Pred vama je dan pun energije i novih ideja. Moguće je da ćete riješiti problem koji vas već neko vrijeme opterećuje. U ljubavi budite strpljivi i saslušajte partnera prije nego što donesete zaključke.

Bik

Finansijska pitanja dolaze u prvi plan, ali nema razloga za brigu ako budete racionalni. Na poslu će se cijeniti vaš trud i odgovornost. Veče iskoristite za odmor i druženje sa bliskim ljudima.

Blizanci

Komunikacija će vam danas biti najveći adut. Lako ćete sklapati dogovore i ostaviti odličan utisak na ljude koje upoznajete. Slobodnim Blizancima moguć je zanimljiv susret koji može prerasti u nešto više.

Rak

Emocije će biti izraženije nego inače, pa nemojte donositi odluke u afektu. Posvetite više pažnje porodici i stvarima koje vas ispunjavaju. Kratak predah od obaveza pomoći će vam da povratite energiju.

Lav

Danas ste u centru pažnje i lako privlačite simpatije okoline. Na poslovnom planu otvara se prilika da pokažete svoje sposobnosti. U ljubavi vas očekuje lijep gest koji će vam izmamiti osmijeh.

Djevica

Bićete veoma organizovani i efikasni, pa ćete završiti više obaveza nego što ste planirali. Obratite pažnju na sitne detalje u dokumentima ili dogovorima. Veče donosi mir i priliku za opuštanje.

Izvor: Shutterstock

Vaga

Dan je povoljan za razgovore, pomirenja i rešavanje nesuglasica. Vaš šarm će biti posebno izražen, pa ćete lako osvojiti nečiju naklonost. Moguće su i lijepe vijesti vezane za posao ili novac.

Škorpija

Intuicija će vas voditi ka pravim odlukama. Ne otkrivajte svoje planove svima, jer je bolje da neke poteze zadržite za sebe. U ljubavi vas očekuje iskren razgovor koji može učvrstiti odnos.

Strijelac

Želja za promjenom biće jača nego prethodnih dana. Iskoristite priliku da započnete nešto novo ili napravite prvi korak ka cilju koji dugo odlažete. Veče donosi lepo raspoloženje i neočekivan poziv.

Jarac

Poslovne obaveze zahtijevaju dodatnu koncentraciju, ali ćete ih uspješno privesti kraju. Ne dozvolite da vas tuđe kritike obeshrabre. U privatnom životu očekuje vas podrška osobe kojoj vjerujete.

Izvor: Shutterstock

Vodolija

Inspiracija vam neće nedostajati, pa je ovo odličan dan za kreativne projekte i nove ideje. Moguće je poznanstvo koje će vam otvoriti zanimljive mogućnosti. Obratite više pažnje na odmor.

Ribe

Danas ćete jasno osjetiti šta je zaista važno, a šta možete ostaviti iza sebe. Na ljubavnom planu moguće je prijatno iznenađenje ili poruka koju ste priželjkivali. Poslušajte svoju intuiciju jer vas neće prevariti.