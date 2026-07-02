Dnevni horoskop za 2. jul: Koga novac pokreće, a kome se smiješi sreća u ljubavi?

Ovan rješava stare nedoumice, a Vaga mora da bude spremna na kompromis i strpljenje na poslu.

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Ovan

Dan vam donosi nalet energije i želju da završite sve što ste odlagali. Na poslu ćete privući pažnju svojim idejama, ali pazite da ne budete previše impulsivni. U ljubavi vas očekuje iskren razgovor koji može razjasniti nedoumice.

Bik

Fokus će biti na finansijama i organizaciji obaveza. Moguće je da ćete pronaći način da uštedite ili riješite problem koji vas već neko vrijeme opterećuje. Partner će cijeniti vašu pažnju, dok slobodne Bikove očekuje zanimljiv susret.

Blizanci

Komunikacija će vam biti najveći adut. Dan je odličan za pregovore, razgovore i sklapanje novih poznanstava. U emotivnim odnosima budite otvoreni i recite ono što zaista osjećate.

Rak

Bićete posebno osjetljivi na atmosferu oko sebe, pa birajte društvo koje vam prija. Poslovne obaveze završavaćete lakše nego što ste očekivali. Veče je idealno za odmor i vrijeme provedeno sa porodicom.

Lav

Nalazite se u centru pažnje i lako osvajate simpatije drugih. Moguće su lijepe vijesti vezane za posao ili projekat na kojem radite. U ljubavi vas očekuje prijatno iznenađenje koje će vam popraviti raspoloženje.

Djevica

Dan je povoljan za sređivanje planova i rješavanje administrativnih obaveza. Vaša preciznost biće primijećena i nagrađena. U emotivnom životu pokušajte da ne analizirate svaku sitnicu.

Vaga

Pred vama je dan ispunjen druženjem i lijepim razgovorima. Moguće je novo poznanstvo koje će vas zaintrigirati ili obnova kontakta sa dragom osobom. Na poslu će vam koristiti kompromis i strpljenje.

Škorpija

Intuicija će vas voditi ka pravim odlukama. Nemojte ignorisati unutrašnji osjećaj kada su u pitanju poslovni dogovori. U ljubavi vas očekuje više bliskosti i prilika da riješite stare nesuglasice.

Strijelac

Poželjećete promjenu rutine i nešto novo u svakodnevici. Kratak put, zanimljiv susret ili nova ideja mogli bi da vam uljepšaju dan. Ljubavni odnos postaje stabilniji zahvaljujući iskrenosti.

Jarac

Obaveze će biti brojne, ali ćete ih uspješno privesti kraju. Moguća je pohvala ili priznanje za trud koji ulažete. Veče provedite uz ljude koji vam vraćaju energiju i dobro raspoloženje.

Vodolija

Inspiracija vam dolazi iz neočekivanih izvora. Dan je odličan za kreativne projekte i donošenje važnih odluka. U ljubavi je vrijeme da napravite prvi korak ako vam se neko već duže dopada.

Ribe

Emocije će biti naglašene, ali ćete uspjeti da pronađete unutrašnji mir. Poslovna situacija kreće u povoljnijem smjeru zahvaljujući vašem strpljenju. Slobodne Ribe bi mogle da upoznaju osobu koja će ih osvojiti toplinom i iskrenošću.

(Lepa i srećna/Mondo)