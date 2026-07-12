Ako ste rođeni u ovom mjesecu, čeka vas najlepše ljeto: Kosmos je odlučio, stižu romanse, novac i odlične šanse

Astro prognoza za ljeto 2026. godine donosi nevjerovatne preokrete – pročitajte da li su zvijezde izabrale baš vaš mjesec rođenja za talas ljubavi, sreće i uspeha.

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Iako svi znakovi horoskopa imaju čemu da se raduju, astrološki tranziti za ljeto 2026. izdvajaju rođene u februaru, martu, julu i avgustu kao apsolutne miljenike sreće.

izdvajaju rođene u februaru, martu, julu i avgustu kao apsolutne miljenike sreće. Za mnoge je prva polovina godine bila stresna i naporna, ali ljetnji mjeseci donose preko potrebno rasterećenje, obnavljanje energije i skidanje tereta sa ramena.

Pored poslovnih šansi i rasta samopouzdanja, kosmička energija otvara vrata za sklapanje dugovečnih prijateljstava i strasne ljetnje romanse.

Dugi topli dani, odmor na moru ili planini i boravak u prirodi za većinu ljudi su sasvim dovoljni razlozi da se raduju ljetu. Međutim, ljeto 2026. godine obećava mnogo više od pukog odmora – pred nama je period uzbuđenja, avantura i neočekivanih romansi.

Ipak, astrolozi ističu da, iako svi mi imamo zanimljive planove, samo rođeni u odabrana četiri mjeseca mogu da zahvale kosmičkoj magiji na letu koje će bukvalno ući u istoriju kao jedno od njihovih najboljih do sada.

U zavisnosti od toga kada vam je rođendan, zvijezde su vam ove sezone pripremile pojačano samopouzdanje, iskrena nova prijateljstva i strastvenu ljubav. Pogledajte da li se vaš mjesec nalazi na ovoj ekskluzivnoj listi srećnika.

Februar: Izlazak pod svjetla reflektora

Ljudi rođeni u februaru, pod uticajem mistične energije Vodolije i Ribe, često vole da ostanu po strani i čuvaju svoju privatnost. Ako ste rođeni u ovom mjesecu, možda ste prvu polovinu 2026. godine proveli povučeno, ali to se ovog ljeta dramatično menja. Htjeli vi to ili ne, astrologija vas gura pravo u centar pažnje. Iako vam to u početku može delovati stresno ili zastrašujuće, brzo ćete shvatiti da je došlo vrijeme da budete nagrađeni za svoje talente i uspjehe. Vaš društveni kalendar će se brzo napuniti zabavnim izlascima i proslavama, a sve što treba da uradite jeste da ponosno prihvatite pažnju koju ste zaslužili.

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Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Mart: Vrijeme je za potpuno opuštanje

Početak godine bio je prilično izazovan i stresan za sve martovske rođendance. Bez obzira na to da li ste Riba koja je morala potpuno da promijeni svoje planove ili Ovan koji je imao utisak da su mu sve karte pale naopako, konačno je stigao trenutak za predah. Ljeto donosi prijeko potrebno olakšanje od odgovornosti, pritiska i izolacije. Osjetiće veliki nalet vitalnosti i energije, a teret koji ste nosili na ramenima konačno nestaje. Sa znatno manje obaveza, imaćete pregršt vremena da nadoknadite sve ono što ste propustili – očekuje vas ljeto ispunjeno čistom zabavom i dobrom energijom.

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Jul: Sreća je apsolutno na vašoj strani

Ako ste rođeni u julu, vi ste najveći miljenici sreće ove sezone. Julski Rakovi će konačno ubrati plodove svog truda, dok julske Lavove očekuju sudbinski novi počeci. Ovo je prvo ljeto poslije dužeg vremena u kojem ćete se osećati potpuno sigurno u svojoj koži i zadovoljno svojim izgledom i identitetom. To novo samopouzdanje delovaće kao magnet za pozitivne okolnosti. Kada osjetite nalet hrabrosti, nemojte oklijevati – pravo je vreme da konkurišete za posao iz snova, pružite šansu novoj ljubavi ili se upustite u avanturu koju ste dugo odlagali.

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Izvor: Shutterstock

Avgust: Bez briga, samo dobra energija

Vrijeme je da stres ostavite iza sebe, jer je avgust stvoren za lagodne i bezbrižne ljetnje dane. Možda ste brinuli da će vas energija Lava uvući u nepotrebne drame ili da ćete kao Djevica biti previše napeti da biste se opustili, ali kosmos poručuje da su te brige neosnovane. Najveći uspjeh vas očekuje na polju društvenog života. Ljudi kojima budete okruženi donosiće vam isključivo radost i inspiraciju. Mnogi avgustovski rođendani doživeće emotivne susrete koji im mogu promijeniti život i steći prijatelje za cijeli život. Svi oko vas biće na istoj talasnoj dužini – spremni za kreiranje uspomena koje se pamte.