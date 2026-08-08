Dnevni horoskop za 8. avgust: Ljubav kuca na vrata jednom znaku, drugom stiže novac

Dnevni horoskop za 8. avgust – posao, ljubav i zdravlje.

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Ovan

Posao: Danas ćete imati priliku da riješite nesporazum koji je usporavao važne planove. Ljubav: Partner očekuje više pažnje nego inače, dok slobodni Ovnovi mogu upoznati osobu koja ih odmah intrigira. Zdravlje: Prijaće vam kraća fizička aktivnost.

Bik

Posao: Jedan razgovor mogao bi da vam donese korisnu informaciju vezanu za finansije. Ljubav: Emotivna situacija postaje jasnija i stabilnija. Zdravlje: Obratite pažnju na ishranu i unos tečnosti.

Blizanci

Posao: Bićete puni ideja, ali će uspjeh zavisiti od dobre organizacije. Ljubav: Moguće je zanimljivo dopisivanje sa osobom koja vam se već neko vrijeme dopada. Zdravlje: Potrebno vam je više odmora.

Rak

Posao: Završavate obavezu koja vam je dugo stvarala pritisak. Ljubav: Partner pokazuje podršku u trenutku kada vam je najpotrebnija. Zdravlje: Osjetljivost na vremenske promjene.

Lav

Posao: Neko primećuje vaš trud i mogao bi da vas preporuči za važan projekat. Ljubav: Dan je povoljan za flert, susrete i nova poznanstva. Zdravlje: Energija je na visokom nivou.

Djevica

Posao: Moguće je odlaganje jednog plana, ali će se ispostaviti da je to u vašu korist. Ljubav: Ne donosite zaključke prije nego što čujete drugu stranu. Zdravlje: Potrebno je više opuštanja.

Vaga

Posao: Danas ćete lako pronaći zajednički jezik sa saradnicima i rešiti ono što je dugo bilo sporno. Ljubav: Jedan kompliment mogao bi da vam popravi raspoloženje. Zdravlje: Više se krećite.

Škorpija

Posao: Vaša odlučnost danas donosi konkretne rezultate. Ljubav: Moguće je iznenađenje od osobe do koje vam je stalo. Zdravlje: Izbjegavajte pretjerano iscrpljivanje.

Strjelac

Posao: Otvara vam se prilika da naučite nešto što će vam kasnije biti veoma korisno. Ljubav: Slobodni Strijelčevi privlače pažnju gdje god da se pojave. Zdravlje: Prijaće vam boravak u prirodi.

Jarac

Posao: Fokusirani ste na ciljeve i danas uspijevate da napravite važan korak napred. Ljubav: Partner očekuje iskren razgovor bez izbjegavanja tema. Zdravlje: Moguć je prolazan umor.

Vodolija

Posao: Neočekivana promjena plana otvara vam bolju mogućnost nego što ste očekivali. Ljubav: Jedna poruka ili poziv mogli bi da vam izmame osmijeh. Zdravlje: Potrebno vam je više sna.

Ribe

Posao: Intuicija vam pomaže da prepoznate dobru priliku prije drugih. Ljubav: Emocije su naglašene, a jedan susret ostavlja snažan utisak. Zdravlje: Posvetite više pažnje odmoru i regeneraciji.