Nedjeljni horoskop od 16. do 22. avgusta: Biku moguća simpatija na poslu, a ovom znaku sve ide od ruke

Zvijezde nam ove nedjelje donose zanimljive obrte, dok će neki znakovi napokon uhvatiti dobar poslovni ritam, drugi će se suočiti s emotivnim previranjima i potrebom za promjenama.

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Ovan

Ovan

Izvor: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Posao: Sad prezentujte svoje ideje, proizvode, napravite marketinške poteze ili sklopite nove poslove. Informacije koje ste očekivali biće vam dostupne, a mogla bi da vas kontaktira i osoba koja vam je nešto obećala.

Ljubav: Ovnovi u brakovima žaliće se na sve veća partnerova odsustva od kuće, kog će poslovne obaveze razvlačiti na sve strane. Budite mu podrška, to će vas zbližiti. Samcima se neko jako sviđa, ali bilo bi bolje da inicijativu prepustite drugoj strani.

Zdravlje: Vodićete pojačanu brigu o sebi, često se vagati i brojati kalorije. Međutim, ako krećete u sportske aktivnosti, pričuvajte se upala mišića i povreda. Klonite se jakog sunca jer ste izuzetno osjetljivi na vremenske oscilacije.

Najbolji dan: 21. avgust

Najlošiji dan: 16. avgust

Bik

Bik

Izvor: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Posao: Očekuje vas dobar ishod sudskih procesa, poboljšanje statusa i korisna ulaganja. Poslovi će se pomjeriti s mrtve tačke, a mogli biste novim idejama da unesete korisne promjene u poslovanje.

Ljubav: Izlasci, putovanja i romantične večernje šetnje s partnerom učiniće da zaboravite na sve propuste iz ljubavne prošlosti. Nekima je moguća simpatija na radnom mjestu, ali većina vas će nova poznanstva sticati u društvima i tokom izlazaka.

Zdravlje: Nedjelja je odlična za hirurške zahvate, pretrage, preglede, pa bi bilo dobro da sada ugovorite sve potrebne ljekarske tretmane i terapije koje ste ranije, iz straha ili pasivnosti, odbijali. Sjajno je vrijeme i za kozmetičke tretmane.

Najbolji dan: 17. avgust

Najlošiji dan: 19. avgust

Blizanci

Blizanci

Izvor: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Posao: Ako ste dugo vremena trpjeli zbog nečijeg podmetanja, tome dolazi kraj. Vi ste onaj koji će likovati u cijeloj toj situaciji! Koncentracija vam je odlična, kao i moć zapažanja. Mogli biste da dobijete priznanje.

Ljubav: Vaš sjaj u očima, dobar izgled i osmijeh na licu privlačiće tuđe poglede. Mogli biste da dobijete pozivnicu za vjenčanje, a izvjesno je i da ćete biti prisutni na proslavama, rođendanima i večerama gdje su moguća nova, lijepa poznanstva.

Zdravlje: Vaše dobro raspoloženje ništa neće moći da uzdrma, pa ćete najviše uživati u društvu i timskim sportskim aktivnostima. Ako ste krenuli s programom mršavljenja, kilograme ćete sada lakše gubiti.

Najbolji dan: 16. avgust

Najlošiji dan: 21. avgust

Rak

Rak

Izvor: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Posao: Vodićete brojne poslovne razgovore i sastanke i često raditi prekovremeno. Mogli biste češće da odlazite na poslovna putovanja, budete zaduženi za odnose s javnošću ili više radite s ljudima i širite poznanstva.

Ljubav: Slobodni, vrijeme je da napravite reda u svom ljubavnom životu. Možda je vrijeme da osobi koja vam ne daje ništa drugo osim neispunjenih obećanja kažete – ne! Sanjarenjem se udaljavate od stvarnog stanja stvari. Ako ste u braku, vaš odnos postaje sve kvalitetniji.

Zdravlje: Izbjegavajte opasne sportove i pokušajte da živite što mirnije i urednije. Zbog Marsa u vašem znaku malo ćete spavati, neredovno se hraniti i previše raditi. Bićete puni energije, ali ćete se mentalno pregrijavati i biti pod stresom.

Najbolji dan: 18. avgust

Najlošiji dan: 17. avgust

Lav

Lav

Izvor: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Posao: Dani su odlični za nove poslovne početke, iskorake i realizaciju planova. Imaćete dovoljno snage, mudrosti i znanja. Dobićete priliku da unovčite znanja i sposobnosti kojima raspolažete, uključivši i umjetničke talente.

Ljubav: Ako ste srećno zaljubljeni, mogli biste da donesete odluku vezanu za brak ili ćete odlučivati o ishodu neplanirane trudnoće. Oni koji su sami uskoro to više neće biti jer vam planete omogućavaju susret s vrlo zanimljivom, komunikativnom osobom.

Zdravlje: Sunce u vašem znaku osnažuje vašu vitalnost i podiže vam raspoloženje pa ćete se osjećati odlično. Bićete društveni i komunikativni, a i poslove, čak one koji su vam mrski, obavljaćete bez većeg napora.

Najbolji dan: 22. avgust

Najlošiji dan: 20. avgust

Djevica

Djevica

Izvor: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Posao: Uredno vodite svoje poslovne knjige, planirajte i ne zapostavljajte važnost vremena i rokova. Planovi će vam se otežano ostvarivati, ali najviše će vas brinuti loše slaganje s kolegama ili šefovima.

Ljubav: Bićete motivisani da se pozabavite kvalitetom emotivnog života i promijenite sebe. Smiješi vam se novo poznanstvo koje možda neće početi previše romantično, ali vrijedi uložiti svu energiju za nastavak tog odnosa. U brakovima se poboljšava međusobno slaganje.

Zdravlje: Dobro će vam doći nježnije sportske aktivnosti gdje su mogućnosti povreda najmanje, npr. šetnje, vožnja kućnog bicikla ili vježbanje na spravama koje ne zahtijevaju preveliko naprezanje.

Najbolji dan: 19. avgust

Najlošiji dan: 21. avgust

Vaga

Vaga

Izvor: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Posao: Uzmite stvari u svoje ruke i ostvarite ciljeve. Ne obazirite se na prepreke i tuđa mišljenja. Upoznaćete zanimljive ljude s kojima ćete i ubuduće moći da ostvarite poslovnu saradnju i kvalitetan odnos.

Ljubav: Pred vama je nedjelja prepuna prijatnih događaja i emotivnih iznenađenja koji bi iz korijena mogli da promijene život. Venera u vašem znaku istaći će vašu erotičnost i spremnost za nove ljubavne početke. No pripazite se svoje ljubomore i pretjerivanja.

Zdravlje: Grlo, bubrezi i bešika vaše su standardno osjetljive tačke tijela i na njih valja pripaziti. Zdravstvene tegobe biće razlog odlaska kod ljekara. Bićete osjetljiviji nego inače, često skloni preaktivnom životnom stilu.

Najbolji dan: 16. avgust

Najlošiji dan: 20. avgust

Škorpija

Škorpija

Izvor: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Posao: Očekuju vas zastoji na planu komunikacije, transporta i trgovine. Dani nisu pogodni za potpisivanje ugovora, rješavanje pravnih i zakonskih pitanja, kao ni za nova ulaganja i zahtjevnije troškove.

Ljubav: Ponoviće se situacije iz prošlosti iz kojih niste izvukli pouke, nego ponavljate iste greške. Stoga dobro razmislite isplati li se obnoviti vezu s osobom koja vas je jednom već povrijedila i izigrala vaše povjerenje. Dobro je da se malo osamite i saberete utiske.

Zdravlje: U odličnom ste periodu u kojem ne bi trebalo da imate većih tegoba. One manje biće vezane za osjetljivu kožu lica, tijela i kose. Ako ste se vratili s mora, ošišajte suve vrhove kose i pomnije se njegujte.

Najbolji dan: 18. avgust

Najlošiji dan: 17. avgust

Strelac

Izvor: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Posao: Usmjerićete se na obrazovanje, dodatni rad i usavršavanje. Bićete vješti na riječima i svojim sagovornicima ulivati povjerenje. Nedjelja je izuzetno pogodna za držanje predavanja ili za polaganje ispita.

Ljubav: Privlačiće vas pojedinci koji znaju šta žele, širokih vidika i samostalni. Prijateljstvo bi moglo da preraste u ljubav ili ćete se zbližiti s osobom za koju ćete smatrati da vas dobro razumije. Ako sada ljetujete s partnerom, odlično ćete se provesti!

Zdravlje: Ako osjećate neobjašnjiv umor, provjerite kako se hranite. Možda koristite previše šećera u ishrani. Ipak, zdravlje vam neće stvarati veće probleme. Zabavljaćete se u društvu ili voditi aktivan noćni život na ljetovanju.

Najbolji dan: 21. avgust

Najlošiji dan: 19. avgust

Jarac

Jarac

Izvor: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Posao: Mogli biste da rješavate pitanja vezana za nasljedstvo, alimentaciju ili nova ulaganja. Na tom planu su moguće teškoće i obrti situacija. Na radnom mjestu pruža vam se prilika za napredovanje.

Ljubav: Ako ste u vezi koja vas ne zadovoljava, radije se na neko vrijeme udaljite od partnera kako biste preispitali svoja osjećanja. Ako primijetite da se partner čudno ponaša, uzrok biste mogli da budete i vi koji ste manje društveni i željni više svoga mira.

Zdravlje: Samopouzdani ste i puni pokretačke energije. Živjećete "sto na sat“, ali samo pazite da se ne iscrpite. Vaša slaba tačka biće živci, pa će vas biti lako uznemiriti. Više od svega trebaće vam mir.

Najbolji dan: 18. avgust

Najlošiji dan: 17. avgust

Vodolija

Vodolija

Izvor: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Posao: U vama će se pojaviti energija koja će vas podstaći da se pomjerite s mjesta i krenete u realizaciju planova koji su u ladici vašeg stola čekali na bolja vremena. Vašu inicijativu će s odobrenjem ispratiti šefovi.

Ljubav: Venera u Vagi povećaće vam šanse za nova poznanstva i ulazak u naročito nadahnute ljubavne veze, koje će krasiti intuitivno razumijevanje. Ako mnogo putujete ili ste na ljetovanju, nije isključeno fatalno poznanstvo sa strancem. U brakovima je više romantike.

Zdravlje: Patićete od nesanice pa ćete se po cijele noći nemirno bacakati u krevetu. Ne posežite za tabletama, radije popijte čaj, a nije naodmet ni da počnete s kurom B-vitamina. Za veće tegobe potražite ljekarski savjet.

Najbolji dan: 16. avgust

Najlošiji dan: 19. avgust

Ribe

Ribe

Izvor: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Posao: Ako vam predstoje zahtjevnije intelektualne aktivnosti, a naročito one koje iziskuju vrijeme i koncentraciju, nećete s punim uspjehom ostvarivati ciljeve. Biće vam potrebno više strpljenja, upornosti i volje.

Ljubav: Neki od vas će osjetiti kako mu se emocije hlade, pa će razmišljati o rastanku. Barem se potrudite da izađete iz učmalosti jer uprkos krizi, baš sada možete da dođete do uzroka ljubavnih problema. Ako ste u braku, zasad vlada dobro razumijevanje s partnerom.

Zdravlje: Ako se profesionalno bavite sportom, povreda i upala mišića gotovo da neće ni biti. Prijale bi vam tehnike meditacije s kojima biste lakše došli do unutrašnjeg mira. Na prehlade i viroze kao da ćete biti imuni.

Najbolji dan: 20. avgust

Najlošiji dan: 22. avgust