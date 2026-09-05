Horoskop za subotu, 5. septembar: Ovan završava obaveze, Škorpija sluša intuiciju

Dnevni horoskop za subotu, 5. septembar donosi astrološke prognoze za ljubav, posao i zdravlje za svih 12 horoskopskih znakova.

Izvor: mondo/ai

Zvijezde donose različite izazove i prilike na polju ljubavi, posla i zdravlja. Saznajte šta očekuje vaš horoskopski znak i koji savjet vam može pomoći da dan provedete bolje.

Ovan

Posao: Subota ti donosi potrebu da završiš ono što si odlagala, ali nemoj preuzimati tuđe obaveze. Dobar je dan za planiranje naredne sedmice i sređivanje finansijskih ili poslovnih detalja. Ljubav: Slobodni Ovnovi mogli bi privući pažnju osobe koja ih već neko vrijeme posmatra. Zauzeti će uživati u opuštenijem razgovoru i zajedničkim planovima. Zdravlje: Prijaće ti više sna i manje žurbe. Obrati pažnju na napetost u mišićima i napravi pauzu ako osjetiš umor. Savjet: Ne moraš sve riješiti danas.

Bik

Posao: Dan je povoljan za razmišljanje o novim poslovnim mogućnostima, čak i ako danas ne radiš. Jedna ideja koju dugo nosiš u glavi mogla bi konačno dobiti konkretan oblik. Ljubav: U vezi će ti prijati mir i osjećaj sigurnosti koji pruža bliska osoba. Slobodni Bikovi mogli bi se iznenada zainteresovati za nekoga ko im ranije nije bio posebno zanimljiv. Zdravlje: Potrebno ti je opuštanje, posebno ako si prethodnih dana bila pod pritiskom. Lagana fizička aktivnost pomoći će ti da popraviš raspoloženje. Savjet: Ne žuri sa zaključcima.

Blizanci

Posao: Misli će ti biti brže nego inače, pa bi mogao smisliti rješenje za problem koji te muči. Ipak, nemoj pokušavati da završiš deset stvari odjednom. Ljubav: Očekuje te zanimljiv razgovor koji bi mogao promijeniti odnos sa jednom osobom. Slobodni Blizanci neka obrate pažnju na poruke i neočekivane pozive. Zdravlje: Mentalni umor mogao bi biti izraženiji od fizičkog. Isključi telefon na nekoliko sati i napravi prostor za pravi odmor. Savjet: Ne moraš uvijek imati posljednju riječ.

Rak

Posao: Iako je vikend, razmišljaćeš o obavezama koje te čekaju naredne sedmice. Pokušaj da ne dozvoliš da ti poslovne brige pokvare slobodan dan. Ljubav: Emocije će biti pojačane, a jedan iskren razgovor može donijeti veliko olakšanje. Slobodni Rakovi mogli bi se vratiti mislima na osobu iz prošlosti. Zdravlje: Potrebno ti je više vremena provedenog u mirnom okruženju. Obrati pažnju na san i ne zanemaruj potrebu za odmorom. Savjet: Ne vraćaj se tamo gdje si već pronašla razlog da odeš.

Lav

Posao: Samopouzdanje ti je na visokom nivou i lako ćeš motivisati druge oko sebe. Ako imaš neku ideju, zapiši je jer bi mogla biti važna u narednom periodu. Ljubav: Privlačićeš pažnju gdje god se pojaviš, a slobodni Lavovi mogli bi doživjeti zanimljiv susret. Zauzeti bi mogli uživati u romantičnoj večeri i više nježnosti. Zdravlje: Osjećaćeš se dobro, ali nemoj pretjerivati sa izlascima i kasnim odlascima na spavanje. Tijelu je potreban predah. Savjet: Uživaj u pažnji, ali ostani svoj.

Djevica

Posao: Čak i tokom vikenda imaćeš potrebu da sve držiš pod kontrolom. Pokušaj da ne razmišljaš unaprijed o svakom mogućem problemu. Ljubav: U vezi je pravi trenutak za otvoren razgovor bez kritike i analiziranja. Slobodne Djevice mogle bi shvatiti da su prema jednoj osobi bile prestroge. Zdravlje: Nervozu bi mogao zamijeniti osjećaj iscrpljenosti ako ne usporiš. Prijala bi ti šetnja, lagana muzika ili mirno veče kod kuće. Savjet: Ostavi neke stvari nesavršenim.

Vaga

Posao: Dan je odličan za kreativne ideje i razgovore koji bi mogli otvoriti neka nova vrata. Ne odbacuj prijedlog samo zato što nije došao od osobe od koje si ga očekivala. Ljubav: Romantična atmosfera biće posebno izražena, a partner će tražiti tvoju pažnju. Slobodne Vage mogle bi dobiti kompliment koji će im dugo ostati u mislima. Zdravlje: Raspoloženje ti direktno utiče na energiju, pa se skloni od nepotrebnih rasprava. Više vremena provedi radeći ono što te zaista opušta. Savjet: Biraj mir umjesto dokazivanja.

Škorpija

Posao: Nešto što si dugo držala u sebi moglo bi postati predmet razgovora sa osobom od povjerenja. Tvoja intuicija je jaka, ali danas ipak provjeri činjenice prije važnog zaključka. Ljubav: Privlačnost između tebe i partnera biće snažna, ali ljubomora bi mogla napraviti nepotreban problem. Slobodne Škorpije očekuje zanimljiva komunikacija sa osobom koja ih intrigira. Zdravlje: Potrebno ti je emocionalno pražnjenje i dovoljno sna. Ne potiskuj nervozu, već pronađi zdrav način da je izbaciš. Savjet: Vjeruj intuiciji, ali ne zanemaruj razum.

Strijelac

Posao: Misli će ti već biti usmjerene ka novim planovima i putovanjima. Nemoj obećavati više nego što realno možeš da ispuniš narednih dana. Ljubav: Slobodni Strijelci mogli bi poželjeti nešto potpuno drugačije od uobičajenog. Zauzeti će uživati ako zajedno pobjegnu od rutine makar na nekoliko sati. Zdravlje: Višak energije traži kretanje, pa će ti šetnja ili neki sport prijati više nego odmaranje pred ekranom. Ipak, ne pretjeruj ako si prethodnih dana bila iscrpljena. Savjet: Spontanost je dobra, ali ostavi malo prostora za plan.

Jarac

Posao: Danas bi najradije sve držala pod kontrolom, ali nema potrebe da se baviš stvarima koje mogu sačekati ponedjeljak. Iskoristi dan da napraviš jasniji plan za ono što dolazi. Ljubav: Partner bi mogao poželjeti više tvoje pažnje nego inače. Slobodni Jarčevi mogli bi se zainteresovati za osobu koja djeluje ozbiljno i stabilno. Zdravlje: Umor se možda nakupio više nego što priznaješ sebi. Usporavanje nije gubljenje vremena, već način da povratiš energiju. Savjet: Danas ne moraš biti produktivna.

Vodolija

Posao: Nova ideja mogla bi ti pasti na pamet potpuno neočekivano. Zapiši je i vrati joj se naredne sedmice kada budeš imala više vremena za realizaciju. Ljubav: Slobodne Vodolije mogle bi se upustiti u flert koji će ih prijatno iznenaditi. Zauzeti će poželjeti više slobode, ali partneru treba jasno objasniti da to nije nedostatak emocija. Zdravlje: Previše vremena pred ekranima moglo bi ti pojačati osjećaj iscrpljenosti. Napravi pauzu i izađi na svjež vazduh. Savjet: Ne objašnjavaj se onima koji te ne žele razumjeti.

Ribe

Posao: Intuicija će ti pomoći da prepoznaš šta je zaista važno, a šta može da sačeka. Ako razmišljaš o promjeni, nemoj danas donositi konačne odluke. Ljubav: Bićeš posebno osjetljiva na partnerove riječi i lako možeš pogrešno protumačiti nešto bezazleno. Slobodne Ribe mogle bi se iznenada sjetiti osobe za koju su mislile da su je preboljele. Zdravlje: Potrebno ti je mirno okruženje i dovoljno vremena za sebe. Ne zanemaruj signale umora samo zato što imaš još obaveza. Savjet: Ne donosi emotivne odluke u trenutku slabosti.

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