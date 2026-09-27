Horoskop za nedjelju, 27. septembar: Bika očekuju neobični susreti, a evo kome je potreban mir

Horoskop za 27. septembar 2026. donosi dnevnu astro prognozu za sve znakove Zodijaka. Saznajte šta vas očekuje u ljubavi, poslu, novcu i odnosima.

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Pročitajte šta vam zvijezde savjetuju za danas.

Ovan

Pred vama je dan u kojem ćete morati da usporite i pažljivije birate riječi. Ne pokušavajte da završite sve odjednom, posebno ako neko od vas očekuje više nego što realno možete da pružite. U ljubavi, iskren razgovor može riješiti ono što se dugo prećutkuje.

Bik

Nedjelja vam donosi potrebu za mirom, udobnošću i ljudima uz koje ne morate da glumite raspoloženje. Moguće je da ćete napraviti plan koji se tiče novca ili narednog perioda. U ljubavi vas privlači stabilnost, a ne prazna obećanja.

Blizanci

Bićete komunikativni i puni ideja, ali pazite da ne obećate više nego što možete da ispunite. Dan je dobar za susrete, poruke i razgovore koji mogu otvoriti neka nova vrata. Slobodni Blizanci mogli bi da privuku pažnju osobe koja ih odavno posmatra.

Rak

Danas ćete više nego inače razmišljati o prošlosti. Neka uspomena ili osoba mogla bi ponovo da se pojavi u vašim mislima, ali ne znači da joj se morate vratiti. Posvetite više vremena porodici i sebi i ne dozvolite da tuđe raspoloženje određuje vaše.

Lav

Željećete da budete u centru pažnje, ali danas nećete morati mnogo da se trudite da biste je dobili. Ljudi primjećuju vaš stav i energiju. U ljubavi izbjegavajte igrice i pokažite šta zaista želite.

Djevica

Praktičnost vam danas pomaže da riješite nešto što ste prethodnih dana odlagali. Ipak, pokušajte da ne analizirate baš svaki detalj. U ljubavi bi vam prijalo malo spontanosti, posebno ako ste posljednje vrijeme bili previše opterećeni obavezama.

Vaga

Dan je povoljan za druženje, izlaske i razgovore koji vam popravljaju raspoloženje. Ako ste u vezi, partner bi mogao da očekuje više vaše pažnje. Slobodne Vage mogle bi da dožive prijatan susret na mjestu na kojem ga najmanje očekuju.

Škorpija

Nešto što ste dugo držali pod kontrolom moglo bi danas ponovo da izazove snažne emocije. Nemojte donositi odluke iz inata. U ljubavi je vrijeme da priznate sebi šta želite, čak i ako odgovor nije onakav kakav ste očekivali.

Strijelac

Želja za promjenom biće jaka. Možda ćete već danas početi da planirate put, novi projekat ili nešto što ćete realizovati narednih sedmica. U ljubavi vas privlače ljudi koji vam daju slobodu, a ne oni koji pokušavaju da vas kontrolišu.

Jarac

Obaveze će vam biti u mislima čak i tokom slobodnog dana. Pokušajte da ih ostavite po strani makar nekoliko sati. Finansijska tema može zahtijevati dodatnu pažnju, ali nema razloga za paniku ako budete postupali racionalno.

Vodolija

Danas vam treba više prostora nego inače. Ne morate svima objašnjavati zašto želite da budete sami ili da radite nešto potpuno drugačije od drugih. U ljubavi bi upravo iskrenost o vašim potrebama mogla da donese prijatno iznenađenje.

Ribe

Intuicija vam je naglašena i lako ćete prepoznati kada neko nije potpuno iskren prema vama. Ipak, nemojte unaprijed donositi zaključke. Dan je odličan za kreativnost, muziku, film, odmor i sve što vam vraća unutrašnji mir.