Dnevni horoskop za 4. oktobar 2026: Pobjeda za Ovna, nova harizma za Lava

Dnevni horoskop za 4. oktobar 2026. - posao, ljubav i zdravlje.

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Ovan

Pobjeda je na vašoj strani, a energija vas gura naprijed i motiviše da konačno preuzmete inicijativu. Dok uspješno vodite bitke na terenu takmičenja, jasno ćete vidjeti ko vam zapravo ne misli dobro. Pravo je vrijeme da promijenite dinamiku u odnosima sa ljudima koji vam više ne pružaju podršku koja vam je potrebna. Okružite se onima koji su tu kad su vam potrebni, a vrijeme provedeno sa voljenim osobama djelovaće ljekovito.

Bik

Izazovima pristupate mnogo racionalnije, što vam daje slobodu i alate da nastavite da ostvarujete svoje ciljеve i snove. Shvatate koliko je važno postaviti realna očekivanja kako se ne biste osjetili iznevereno. Ovaj period vam donosi prostor za istraživanje, važne promjene i jasan plan kako da stignete tamo gdje želite. Ujedno, shvatate da je konstruktivna kritika tu da vas podigne, a ne da vas sputa.

Blizanci

Iza vas je period iscrpljenosti i umora, ali stvari se iz korijena mijenjaju. Unutrašnje promjene donose vam prijeko potrebnu sigurnost dok otvarate nova vrata u karijeri. Doživljavate pravo malo lično buđenje, spremni ste da radite na sebi i vjerujete svom procesu. Iskoristite ovaj trenutak da zacijelite stare rane i ponovo pronađete ljepotu u svijetu oko sebe.

Rak

Osjećate potrebu za stabilnošću, strukturom i jasnim smjernicama. Spremni ste da se suočite sa blokadama, a rješenja su bliža nego što mislite. Napravite plan, razmislite o koracima unaprijed i dozvolite sebi malo predaha. Vaš ljubavni život donosi mir, naročito ako budete spremni da otvoreno i bez ustručavanja razgovarate o svojim osjećanjima s nekim kome vjerujete.

Lav

Kreativna energija je na vrhuncu, a pred vama je period ispunjen inspiracijom i sjajnim prilikama. Vidite sopstvenu snagu i potencijal dok se pripremate da prihvatite plodove svog rada. Kroz odnose sa okruženjem nalazite nove načine da se zbližite sa ljudima. Dan je stvoren da do izražaja dođe vaša prirodna harizma – budite spremni da vam se svaka vrata otvore s lakoćom.

Djevica

Kontrola sopstvenog temperamenta sada je ključna, naročito ako vas ponesu trenuci napetosti. Budite spremni na kompromis i oprost ukoliko je neko pogriješio prema vama. Ulazite u fazu u kojoj sabirate utiske i oporavljate se od napornog ritma. Odličan je trenutak da se okrenete sebi, promijenite unutrašnji monolog i prestanete da hranite negativne misli. Sve počinje od načina na koji razmišljate o sebi.

Vaga

Uspon u karijeri i profesionalnom sektoru sada je potpuno na dohvat ruke. Fokusirani ste na uspjeh i djelujete nezaustavljivo, a vaša posvećenost i rad privlače divljenje okoline. Iako se mogu pojaviti manje trzavice u komunikaciji, podrška prijatelja i mentora donosi vam prevagu. Očekujte snažan nalet motivacije i jasnu viziju kako da nastavite da napredujete.

Škorpija

Ovaj dan vas podsjeća na važnost odmora i povlačenja u tišinu. Balans između posla i privatnog života sada je prioritet bez kojeg se ne može. Iskoristite dan da se usidritе, napunite baterije u udobnosti svog doma i dobro promislite o sljedećim potezima. Ne treba da žurite.

Strijelac

Obustavite stare radove i fokusirajte se na završetak započetih projekata. Mašta vam radi punom parom, a povjerenje koje imate u sopstvene sposobnosti konačno vam dozvoljava da privedete kraju ono što ste davno započeli. Osjetićete nalet samopouzdanja i sigurnosti. Posmatrajte ovo vrijeme kao priliku za učenje, rast i sakupljanje inspiracije od ljudi koji vas okruženju podržavaju.

Jarac

Vrijeme je da se posvetite prijateljima, ali i sopstvenim potrebama. Kako dan odmiče, prioriteti se mijenjaju, pa je najbolje da prelistate svoju listu obaveza i zasučete rukave na poslu ili fakultetu. Ne bojte se da tražite pomoć ili da preispitate ono što ste već uradili. Pažnja usmjerena na detalje sada donosi najbolje rezultate.

Vodolija

Sve je u znaku dobre energije, vedrine i istraživanja novih mogućnosti. Dan donosi pojačanu dinamiku u društvu, a u vazduhu se osjeća i doza romantike. Iskoristite dan da obiđete omiljena mjesta u gradu sa partnerom ili bliskim prijateljima. Na poslu ili fakultetu ljudi će tražiti vaše mišljenje i savjet, pa se potrudite da ostanete otvoreni i saosjećajni, bez previše kritike prema drugima.

Ribe

Savršen trenutak da spojite potrebu za druženjem i istinskim odmorom. Najviše će vam prijati mir doma, možda organizovanje večere za drage ljude ili opuštanje uz dobar film. Omogućite sebi da napunite baterije u prostoru gdje se osjećati najsigurnije. Male, svjesne pauze od svakodnevne gužve biće vaš najbolji saveznik u narednom periodu.

(Lepa i srećna/Mondo)