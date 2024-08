Otvoren Ski-centar "Igrišta" kod Vlasenice: Investitori pozvani da grade hotele

Ski-centar "Igrišta" poslije 40 godina ponovo će biti u funkciji

Izvor: Goran Janjić/Srna

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik danas je, nakon otvaranja Ski-centar "Igrišta" kod Vlasenice, pozvao investitore zainteresovane da u ovom centru grade hotele da se jave vlastima u Srpskoj koje će dati subvencije.

Dodik je naglasio da se skijanje u svakom smislu smatra za vrh svjetskog turizma, a da su zimski centri poput "Igrišta" u svakom pogledu jednom nogom već krenuli ka tom vrhu.

"Treba da završimo čitav kompleks, ali država neće praviti hotele, odmah da znate. Država će vjerovatno napraviti rezidencijalni objekat da, kada dođu poslije nas, a stalno nas nešto smjenjuju, mogu da koriste i ponekad dođu i vide šta smo uradili", rekao je Dodik i dodao da zainteresovani investitori treba da grade hotele.

On je podsjetio da je bilo manje sredstava kada se krenulo u realizaciju ponovnog pokretanja Ski-centra "Igrišta" i da je ponosan na sve što je postignuto.

Zahvalio je "Lajtneru" i svim izvođačima koji su bili uključeni u ovaj projekat, ističući da će se nastaviti raditi, posebno prilazni put.

"Moramo da rješimo sve naše male animozitete i isključivosti. Za ovo treba imati mentalitet, a ne samo to gledati sa stanovišta neke druge stvari", rekao je Dodik, te ulazao da neophodno promovisati priču o ozonu na "Igrištima".

Predsjednik Srpske je rekao da je tokom leta helikopterom iz Banjaluke vidio da su mnoge šume već ogolile, te da je listopadno drveće već požutjelo i da za 10-tak dana neće biti ni lista.

"Tek kada uđeš u ovaj kraj vidiš da ne fali ništa ni drveću ni prirodi. To sam primjetio i pitao sam pilote kako to izgleda na drugim mjestima, a oni kažu da je sve izgorjelo, klimatske promjene. Za 10 godina će biti važnije imati vazdušnu planinsku destinaciju za vrijeme ljeta nego otići na more", naglasio je Dodik.

On je naglasio da je bilo važno pokazati da je Srpska u stanju da realizuje ovakav projekt, što nije jednostavno, te dodao da je najlakše ići auto-putem, ali ga je teško napraviti.

"Neka vam ovo služi na dobro. Dolaziću ovdje kad budem mogao. Nisam skijaš, ali volim da dođem na ovakva mjesta", rekao je Dodik.

Dodao je da će veoma pažljivo pratiti kako se razvija ovaj projekat, naglašavajući da neće dozvoliti da stane.

"Neće ni moći da stane, jer će samo po sebi privlačiti. Ovdje je mogući problem da bude manjak zemljišta za vikendice, kuće i naselja koja će se praviti. Bez obzira što BN misli ja ću se kandidovati na predsjedničkim izborima. Odavde ću početi kampanju", zaključio je Dodik.

Svečanom otvaranju prisustvuju predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković, ministar trgovine i turizma Denis Šulić, ministar privrede i preduzetništva Vojin Mitrović, direktor Olimpijskog centra "Jahorina" Dejan LJevnaić, predsjednik Nadzornog odbora Olimpijskog centra Nedeljko Elek i načelnik opštine Vlasenica Miroslav Kraljević.

SRNA