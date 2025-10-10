logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Preokret na berzi: Cijene kakaa na najnižem nivou u dvije godine, investitori upozoravaju na moguće nagle oscilacije

Preokret na berzi: Cijene kakaa na najnižem nivou u dvije godine, investitori upozoravaju na moguće nagle oscilacije

Autor seebiz.eu Izvor mondo.ba
0

Cijene kakaa zabilježile su nagli pad, dostigavši najniži nivo od početka 2024. godine, a američki fjučersi pali su na oko 6.090 dolara po toni.

Cijene kakaa pale na najniži nivo u posljednjih 20 mjeseci Izvor: Shutterstock/Narong Khueankaew

Nakon višegodišnjeg rasta, tržište kakaa bilježi ozbiljan pad, cijene su ove sedmice potonule na najniži nivo u skoro dvije godine.

Fjučersi za isporuku u decembru na američkom tržištu pali su u sredu za 1,4%, na oko 6.090 dolara po toni.

To je kulminacija trenda koji je tokom sedmice zaključno sa 3. oktobrom donio pad vrijednosti od čak 10%.

Ovaj preokret dolazi nakon perioda rekordno visokih cijena, u decembru prošle godine fjučersi su dostizali i 12.931 dolar po toni. Međutim, situacija se preokrenula početkom oktobra, kada su Obala Slonovače i Gana, dvije ključne zemlje izvoznice, podigle minimalne otkupne cijene za proizvođače kakaa.

Tržište "preprodato", investitori oprezni

Analitičari iz više investicionih banaka upozoravaju da je tržište kakaa trenutno "ekstremno preprodato", što znači da bi uskoro moglo doći do korekcije.

U izvještaju banke Citigroup navodi se da su spekulativne pozicije investitora na istorijski niskom nivou, dok stručnjaci Societe Generale ističu da su londonski fjučersi posebno ranjivi na nagle oscilacije usled kratkih pozicija koje su dostigle najviši nivo od avgusta 2022. godine.

Kratke pozicije podrazumijevaju klađenje na pad cijene robe, ali ako dođe do rasta, investitori su prinuđeni da otkupe robu po višim cijenama, što može izazvati takozvani "kratki stisak" i dodatno pogurati cijene naviše.

Mogući znakovi preokreta

Uprkos padu, analitičari J.P. Morgan-a nagovještavaju prve znakove oporavka.

Kako navode, tržište je prošle sedmice oštro reagovalo na povećanje otkupnih cijena u Zapadnoj Africi, ali sada se bilježi rast otvorenih pozicija na tržištu fjučersa i opcija, što može ukazivati na postepeni povratak poverenja među investitorima.

Američki fjučersi za kakao su u februaru ove godine povremeno premašivali granicu od 10.000 dolara po toni, a ukupan obim trgovine sada se ponovo približava tim nivoima.

Možda će vas zanimati

Tagovi

kakao berza cijene

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ