Pad cijena goriva u Republici Srpskoj: Dizel i benzin jeftiniji za pet feninga, očekuje se dodatno pojeftinjenje

Autor Dušan Volaš Izvor Nezavisne
Cijene goriva na pumpama u Republici Srpskoj u posljednjih nekoliko dana bilježe pad od pet feninga po litru, kazao je Đorđe Savić, predsjedavajući Grupacije za promet naftom i naftnim derivatima Privredne komore Republike Srpske.

Gorivo pojeftinilo u Republici Srpskoj Izvor: Shutterstock / Gualtiero Boffi

Prema njegovim riječima, očekuje se da će u narednim danima doći do dodatnog pojeftinjenja goriva za još dva do tri feninga, ukoliko se cijena sirove nafte na svjetskom tržištu zadrži na sadašnjem nivou.

"Danas je u Banjaluci cijene dizela se kreću od 2,40 do 2,45 dok benzin košta od 2,35 do 2,40 KM po litri", ističe Savić, pišu "Nezavisne novine".

Cijene nafte u srijedu na svjetskim berzama pale su drugi dan zaredom, dok investitori čekaju pomake u pregovorima između Rusije i Ukrajine koji bi trebali omogućiti veću ponudu.

Terminski ugovori Brent nafte pali su za 13 centi, ili 0,21posto, na 62,32 dolara po barelu, nakon prethodnog pada od 1,1 posto. Američka West Texas Intermediate (WTI) nafta pojeftinila je 12 centi, ili 0,20 posto, te se njome trgovalo za 58,52 dolara po barelu, poslije pada od 1,2 posto u utorak.

Tagovi

gorivo cijene

