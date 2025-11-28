Đokić: Nema opasnosti od nestašice goriva u Srpskoj

Ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić izjavio je da u Srpskoj neće doći do poremećaja u snabdijevanju naftnim derivatima u slučaju da Rafinerija nafte u Pančevu naredne sedmice zaustavi proizvodnju.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Đokić je nakon sastanka sa predstavnicima distributera nafte i naftnih derivata u Republici Srpskoj rekao novinarima da je zajednički procijenjeno da su distributeri svojom unutrašnjom organizacijom osigurali snabdijevanje tečnim energentima.

"Oni su i ranije imali više pravaca snadbijevanja tako da nisu bili oslonjeni samo na naftu iz Srbije nego su snabdijevanje obezbjeđivali i iz drugih naftnih kompanija. To je za nas vrlo značajna informcija i zato želim reći građanima da ne treba da budu zabrinuti", poručio je Đokić.

On je napomenuo da se, možda, mogu pojaviti određeni problemi u transportu u smislu povećanja troškova jer su moguće destinacije snadbijevanja koje su udaljenije od Srbije.

Đokić je današnji sastanak ocijenio vrlo produktivnim, jer je razgovarano i o zajedničkom razvoju i održavanju ove djelatnosti uspješnom i profitabilnom.

Direktor preduzeća "Krajinapetrol" Milovan Bajić potvrdio je da ne očekuje znatniji poremećaj u snabdijevanju, te izrazio nadu da će situacija u Srbiji biti riješena.

"Mi jesmo dobrim dijelom oslonjeni na Srbiju, a s obzirom na to da u BiH nema rafinerija, u cijelosti smo oslonjeni na uvoz. Što se tiče prevoza, mogu se pojaviti određeni problemi, možda ćemo morati malo više da ga plaćamo", rekao je Bajić.

Govoreći o cijeni goriva, on je naveo da ova situacija može da utiče na njeno povećanje, ali da formiranje cijena zavisi od više faktora, ponajviše od globalnih tokova.

Sastanku su prisustvovali i predsjednik Grupacije za promet naftom i naftnim derivatima Đorđe Savić, savjetnik direktora "Superpetrola" Saša Ćejić i rukovodilac u "Optima grupi" Dragan Trišić.

Ministar rudarstva i energetike Srbije Dubravka Đedović Handanović izjavila je danas da se odgovor iz Vašingtona da li će Naftna industrija Srbije dobiti licencu za nastavak rada očekuje tokom noći ili sljedeće sedmice, te da Rafinerija nafte u Pančevu ostaje u fazi tople cirkulacije do utorka, 2. decembra.