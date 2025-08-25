logo
U ikoni bila ugrađena bomba: FSB spriječila teroristički napad na Krimu

U ikoni bila ugrađena bomba: FSB spriječila teroristički napad na Krimu

Autor Dušan Volaš
Službenici ruske Federalne službe bezbjednosti priveli su ženu koja je pokušala da u prostorije FSB-a na Krimu unese bombu sakrivenu u pravoslavnoj ikoni, saopšteno je iz Službe.

FSB Izvor: Shutterstock

U saopštenju se navodi da je teroristički napad pokušala da izvrši pedesetčetvorogodišnja žena, koja ima rusko državljanstvo i živi u Volgogradskoj oblasti.

Prema navodima FSB-a, ukrajinske obavještajne službe nagovorile su ženu preko "Telegrama" da učestvuje u terorističkim aktivnostima, pod izgovorom da pokušava da vrati novac koji je izgubila usljed telefonske prevare.

Žena je doputovala na Krim, primila ikonu sa bombom od kurira i donijela je na kontrolni punkt FSB-a u Sevastopolju.

Prilikom provjere ikone, ustanovljeno je da sadrži kilogram eksploziva, prenio je TASS.

Službenici FSB-a deaktivirali su eksplozivnu napravu.

SRNA

Tagovi

Krim Rusija bomba

