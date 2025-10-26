Ruski izaslanik ponio čokoladice sa Putinovim citatima na pregovore sa SAD

Putinov izaslanik je u Ameriku ponio čokoladice sa citatima ruskog predsjednika.

Specijalni izaslanik ruskog predsjednika Vladimira Putina, Kiril Dmitriev, je na pregovore sa administracijom američkog predsednika Donalda Trampa ponio posebne čokoladice koje na omotu imaju citate Vladimira Putina, piše "EA Daily". On je na svom "Telegram" kanalu objavio fotografije bombona i čokoladica koje je ponio kao mali gest pažnje.

Međutim, omoti ovih slatkiša su posebno interesantni zbog citata koje ima na sebi. Među porukama se izdvaja nekoliko, to su:

" Ruska Federacija ne napušta svoje "

" "Granice Ruske Federacije se nigdje ne završavaju"

"Nastavljamo dijalog Ruske Federacije i Sjedinjenih Američkih Država", naveo je on u svojoj objavi.

Dmitriev gave Americans a box of chocolates with quotes from a wise politician. It's a pity that for some reason they are in Russian, and not translated into English. In my opinion, one main quote is missing - we will get to heaven like martyrs, and they will just die.pic.twitter.com/3fk3hjSMKq — Black Diamond (@blackdiammon)October 25, 2025

U Budimpešti, prestonici Mađarske, je trebalo ove ili sljedeće nedelje da se održi novi sastanak Trampa i ruskog predsjednika Vladimira Putina. Sastanak je ipak otkazan i nije poznato da li će se, i kada, ponovo sresti američki i ruski predsjednik nakon avgustovskog sastanka na Aljasci. Putin je nakon potvrde o otkazivanju sastanka žestoko zaprijetio Ukrajini i njenim saveznicima ukoliko Kijev dobije “tomahavk” rakete kojim bi mogao da napada ruske ciljeve po dubini njene teritorije.