Ruski izaslanik ponio čokoladice sa Putinovim citatima na pregovore sa SAD

Autor N.D. Izvor mondo.rs
0

Putinov izaslanik je u Ameriku ponio čokoladice sa citatima ruskog predsjednika.

Putinov izaslanik donio čokolade sa citatima Izvor: Telegram/Kiril Dmitriev/Screenshot

Specijalni izaslanik ruskog predsjednika Vladimira Putina, Kiril Dmitriev, je na pregovore sa administracijom američkog predsednika Donalda Trampa ponio posebne čokoladice koje na omotu imaju citate Vladimira Putina, piše "EA Daily". On je na svom "Telegram" kanalu objavio fotografije bombona i čokoladica koje je ponio kao mali gest pažnje.

Međutim, omoti ovih slatkiša su posebno interesantni zbog citata koje ima na sebi. Među porukama se izdvaja nekoliko, to su:

  • "Ruska Federacija ne napušta svoje"
  • "Granice Ruske Federacije se nigdje ne završavaju"
Čokoladice Vladimira Putina
Izvor: Telegram/Kiril Dmitriev/Screenshot

"Nastavljamo dijalog Ruske Federacije i Sjedinjenih Američkih Država", naveo je on u svojoj objavi.

U Budimpešti, prestonici Mađarske, je trebalo ove ili sljedeće nedelje da se održi novi sastanak Trampa i ruskog predsjednika Vladimira Putina. Sastanak je ipak otkazan i nije poznato da li će se, i kada, ponovo sresti američki i ruski predsjednik nakon avgustovskog sastanka na Aljasci. Putin je nakon potvrde o otkazivanju sastanka žestoko zaprijetio Ukrajini i njenim saveznicima ukoliko Kijev dobije “tomahavk” rakete kojim bi mogao da napada ruske ciljeve po dubini njene teritorije.

Tagovi

Vladimir Putin SAD

Još iz INFO

