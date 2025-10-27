logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Donald Tramp potvrdio da je uradio magnetnu rezonancu tokom posjete bolnici

Donald Tramp potvrdio da je uradio magnetnu rezonancu tokom posjete bolnici

Autor Nikolina Damjanić Izvor SRNA
0

Predsjednik SAD Donald Tramp rekao je da je podvrgnut magnetnoj rezonanci tokom nedavne posjete bolnici, piše "Dejli mejl".

Tramp uradio magnetnu rezonancu Izvor: Pool/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Tramp (80) je u više navrata optužen za manjak transparentnosti u vezi sa svojim zdravljem, a njegova iznenadna posjeta medicinskom centru "Volter Rid" na periferiji Vašingtona ranije u oktobru podstakla je dalje spekulacije o njegovom fizičkom stanju.

"Jesam. Uradio sam magnetnu rezonancu. Bilo je savršeno", rekao je danas Tramp novinarima u avionu "Er fors uan".

On je odbio da kaže zašto je podvrgnut pregledu.

Bijela kuća ranije nije ponudila razlog za bolnički pregled 10. oktobra. Predsjednici obično imaju samo jedan sveobuhvatni pregled godišnje.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Donald Tramp bolnica

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ