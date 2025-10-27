Donald Tramp potvrdio da je uradio magnetnu rezonancu tokom posjete bolnici

Predsjednik SAD Donald Tramp rekao je da je podvrgnut magnetnoj rezonanci tokom nedavne posjete bolnici, piše "Dejli mejl".

Izvor: Pool/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Tramp (80) je u više navrata optužen za manjak transparentnosti u vezi sa svojim zdravljem, a njegova iznenadna posjeta medicinskom centru "Volter Rid" na periferiji Vašingtona ranije u oktobru podstakla je dalje spekulacije o njegovom fizičkom stanju.

"Jesam. Uradio sam magnetnu rezonancu. Bilo je savršeno", rekao je danas Tramp novinarima u avionu "Er fors uan".

On je odbio da kaže zašto je podvrgnut pregledu.

Bijela kuća ranije nije ponudila razlog za bolnički pregled 10. oktobra. Predsjednici obično imaju samo jedan sveobuhvatni pregled godišnje.