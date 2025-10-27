Srušile se dvije američke vojne letjelice: "Misle da bi moglo biti loše gorivo. Saznaćemo", tvrdi Tramp

Južno kinesko more je predmet teritorijalnih sporova između Kine i nekoliko država jugoistočne Azije, a Peking polaže pravo na ovo more, uprkos suprotnoj odluci međunarodnog suda.

Američki mornarički helikopter i borbeni avion srušili su se u razmaku od pola sata u nedjelju tokom rutinskih operacija iznad Južnog kineskog mora.

Američki predsjednik Donald Tramp nazvao je ovaj incident veoma čudnim.

U komentaru novinarima, Tramp je rekao da je problem možda u gorivu, dok je bio na putu iz Malezije za Japan u ponedjeljak, prenosi CNN.

"Misle da bi moglo biti loše gorivo. Saznaćemo. Nemamo šta da krijemo", rekao je Tramp.

Incidenti su se desili tokom Trampove diplomatske turneje po Aziji, gdje bi se ove sedmice trebao sastati s kineskim liderom Si Đinpingom na razgovorima koji će se biti fokusirani na trgovinu.

Svi članovi posade su preživjeli, saopštila je Pacifička flota američke mornarice. Mornarica je pokrenula istragu o uzroku oba incidenta koja su se dogodila iznad strateških voda koje se smatraju mogućim žarištem globalnog sukoba.

Mornarica je na društvenim mrežama objavila da se helikopter MH-60R Seahawk srušio oko 14:45 po lokalnom vremenu tokom izvođenja rutinskih operacija s nosača aviona USS Nimitz. Spasilačke ekipe izvukle su tri člana posade, navela je mornarica.

Oko trideset minuta kasnije, borbeni avion F/A-18F Super Hornet takođe se srušio tokom rutinskih operacija s Nimitza. Oba člana posade katapultirala su se i bezbjedno su pronađena, dodala je mornarica.

Južno kinesko more je predmet teritorijalnih sporova između Kine i nekoliko država jugoistočne Azije, a Peking polaže pravo na ovo more, uprkos suprotnoj odluci međunarodnog suda.

Tokom posljednje dvije decenije Kina je ojačala svoje teritorijalne pretenzije izgradnjom vojnih instalacija na osporavanim ostrvima i grebenima. SAD tvrde da kineske ambicije i vojno jačanje ugrožavaju slobodu plovidbe i slobodnu trgovinu u tom području.

Američke snage održavaju stalno prisustvo u regionu kako bi se suprotstavile kineskim teritorijalnim ambicijama i podržale saveznike i partnere Vašingtona.

