25 godina u orbiti: Međunarodna svemirska stanica slavi četvrt vijeka neprekidnog boravka ljudi u svemiru

Međunarodna svemirska stanica danas je napunila 25 godina, a čovječanstvo je 2. novembra 2000. godine pronašlo dom među zvijedama.

Izvor: Shutterstock

Pionirska grupa od tri svemirska putnika tačno prije dvije i po decenije stigla je na kultnu orbitalnu stanicu u okviru "Ekspedicije jedan".

Od tada nije prošao dan a da ljudsko biće nije bilo u svemiru. To znači da 25 godina u svemiru neprestano borave ljudi koji obavljaju naučne eksperimente prilagođene mikrogravitaciji.

Zahvaljujući Međunarodnoj svemirskoj stanici, koja kruži oko planete na visini od 417 kilometara, već četvrt vijeka čovjek ima uvid u Zemljino kosmičko susjedstvo.

Astronauti iz cijelog svijeta već 25 godina žive i rade zajedno da bi otvorili put budućim istraživanjima svemira, piše "Ju-Es-Ej tudej".

Orbitalnom laboratorijom zajedno upravljaju svjetske svemirske agencije, uključujući Nasu, Roskosmos, Evropsku svemirsku agenciju, Japansku agenciju za istraživanje svemira i Kanadsku svemirsku agenciju.