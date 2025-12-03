logo
Novi napad na "Družbu": Ukrajinski dron pogodio naftovod u Rusiji, Orban garantuje snabdijevanje

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
0

Orban se oglasio nakon napada na naftovod "Družba".

Ukrajinski dron pogodio naftovod u Rusiji Izvor: EPA/OLIVIER HOSLET/Not supplied / WillWest News / Profimedia

Premijer Mađarske Viktor Orban oglasio se danas nakon novog napada na naftovod "Družba", piše "Blumberg". Naftovod "Družba", koji transportuje rusku naftu Mađarskoj i Slovačkoj, pogođen je danas u centralnoj Tambovskoj oblasti Ruske Federacije.

"Razgovarao sam sa rukovodstvom MOL-a. Uprkos današnjem ukrajinskom napadu, naftovod 'Družba' prema Mađarskoj radi bez zastoja. Snadbijevanje Mađarskom naftom je potpuno bezbjedno", naveo je Orban na svom "Fejsbuk" nalogu.

Ovo je inače ukupno peti napad na naftovod "Družba". Napad je izvela ukrajinska vojska što je potvrdio i anonimni zvaničnik ukrajinske vojno-obavještajne službe GUR.

Nakon napada je izbio požar u skladištu nafte zbog udara drona. Nije poznato zasad da li ima povređenih ili poginulih.

Pogledajte fotografije oštećenog naftovoda "Družba"

