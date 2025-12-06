Orban: Evropa se sprema za rat sa Rusijom do 2030. godine

Evropa se priprema za rat sa Rusijom do 2030. godine, postoji odluka u vezi sa tim, rekao je premijer Mađarske Viktor Orban tokom sastanka aktivista vladajuće stranke u Kečkemetu.

Izvor: Attila KISBENEDEK / AFP / Profimedia

"Evropski lideri su odlučili da Evropa uđe u rat. Postoji odluka u vezi s tim. Zvanična pozicija je takva da moramo biti spremni na to do 2030. godine", rekao je Orban.

On je napomenuo da Mađarska tome kaže "ne".

Naglasio je da se njegova zemlja nalazi u opasnosti i da je njihov cilj da spriječe vojne akcije EU.

"Budimpešta ne može da se nosi sama sa kompletnom EU", istakao je Orban.

Ranije je mađarski premijer za naredne dane najavio i posjetu Rusiji.