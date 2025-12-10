Gugl objavio listu za 2025: Atentat na Čarlija Kirka i AI Gemini obilježili godinu, a ko je najtraženija ličnost?

Gugl je objavio listu najtraženijih termina, tema i ljudi za 2025. godinu.

Gugl je objavio globalnu rang listu najtraženijih termina, tema i ljudi za 2025. godinu. Od Čarlija Kirka do "Ljeta kada sam postala lijepa", evo šta su ljudi guglali 2025. godine.

Guglov asistent za vještačku inteligenciju Gemini bio je najtraženija pretraga na sveijtu, što odražava brzo rastuće mesto vještačke inteligencije u našim životima. Kineska kompanija za vještačku inteligenciju DeepSeek takođe se našla među prvih 10 zahvaljujući pokretanju svog četbota u januaru.

Atentat na Čarlija Kirka bio je stalna tema među najtraženijim temama ove godine. Američki konzervativni aktivista ubijen je 10. septembra dok je govorio na univerzitetu u Juti.

Incident je izazvao značajnu onlajn diskusiju, od počasti do "mimova" i kritika njegove politike. Događaj je ostao glavna tema vijesti, a Trampova administracija je pratila korisnike interneta koji su o Kirku govorili na nepovoljan način.

Njegovo ubistvo je bilo na prvom mjestu u vijestima, a bila je i najtraženija smrt na Guglu, ispred Ozija Ozborna, Hulka Hogana i Mišel Traktenber.

Američki pevač D4vd bio je najtraženija osoba ove godine, ali ne zbog svoje muzike. Policijska uprava Los Anđelesa pokrenula je istragu nakon što je tijelo 14-godišnje djevojčice pronađeno u umjetnikovom Tesli tokom ljeta, piše Euronews.

Među drugim interesantnim osobama bili su glavni zvijezda poluvremena Superboula Kendrik Lamar i voditelj emisije Džimi Kimel, čija je emisija nakratko obustavljena nakon što je komentarisao atentat na Čarlija Kirka. Kirk-ov osumnjičeni ubica, Tajler Robinson, bio je četvrta najtraženija osoba na Guglu u svijetu.

Popularne teme u kategoriji vesti uključivale su Iran, sa porastom tokom 12-dnevnog rata koji je suprotstavio Islamsku republiku Izraelu u junu.

Korisnici su takođe pokazali interesovanje za izbor 34-godišnjeg Zohrana Mamdanija za gradonačelnika Njujorka. Smrt pape Franje i nominacija Lava XIV za prvog pape rođenog u Americi takođe su bili glavni trendovi za 2025. godinu.

Najpretraživaniji filmovi 2025. godine

Kada je riječ o filmovima, oskarovka Anora i njena glavna glumica Majki Medison bili su na prvom mjestu. Ostale značajne pretrage filmova u 2025. godini uključuju Majnkraft film, Grešnike, 28 godina kasnije i Oružje.

Romantični žanrovi su dominirali pretragama knjiga, a roman Kolin Huver zauzeo je prvo mjesto, podstaknut filmskom adaptacijom objavljenom u oktobru.

"Onyx Oluja", treći dio romantične serije Empirej Rebeke Jaros, takođe se našao na listi.

Nije bilo moguće pobeći od ljubavnog trougla "Ljeto kada sam postala lijepa" književne trilogije koja je pretvorena u uspješnu TV seriju. Posljednja sezona serije bila je glavni trend na društvenim mrežama ovog ljeta. Ali, Čudovište, Netfliksova antologijska serija zasnovana na istinitim zločinima, bila je na prvom mestu među TV pretragama, sa svojom trećom sezonom fokusiranom na američkog serijskog ubicu Eda Gejna. Među prvih 10 bili su i Adolescencija, Severans i Beli lotos.

Najpretraživaniji tekstovi pjesama u 2025. godini

Pesma Tejlor Svift "Život jedne plesačice" zauzela je većinu mjesta u najtraženijim tekstovima pjesama, ali prvo mjesto je pripalo pjesmi "DmTF" grupe Bed Bani.

Gugl objavio listu najtraženijih pojmova 2025. godine Izvor: Google/youtube

Najpretraživaniji sportisti 2025. godine

Na sportskom frontu, sportisti Terens Kroford, Rori Makilroj i Šeder Sanders bili su najtraženija imena. Ljubitelji sporta su se takođe raspitivali o Svjetskom klupskom prvenstvu u fudbalu.

Možda iznenađujuće, neki od glavnih (a ponekad i zanimljivih) ovogodišnjih trendova nisu se našli na globalnoj rang listi- hit film "K-Pop Lovci na demone", ozloglašene igračke Labubu ili čokoladu iz Dubaija.

(MONDO)