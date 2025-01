U stanju teškog pijanstva sugrađanina pokušao ubiti sjekirom: Banjalučanin osuđen na tri godine zatvora

Banjalučanin Dragan Lavrnić (49) osuđen je danas na tri godine zatvora za pokušaj ubistva koji se dogodio u decembru 2022. godine u Banjaluci. Presudu je donijelo vijeće Okružnog suda Banjaluka.

Za ovo krivično djelo zaprijećena je kazna od pet do 20 godina zatvora, tako da je sudsko vijeće kojim predsjedava sudija Igor Cimeša, optuženom Lavrniću ublažilo kaznu do maksimuma do kojeg je to dozvoljeno za ovo djelo.