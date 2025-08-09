logo
Drama u Jajcu: Mladić teško povrijeđen prilikom skoka sa vodopada, nije bio prijavljen za takmičenje

Autor Dušan Volaš
0

Mlađi muškarac teško je povrijeđen u Jajcu prilikom skoka sa plivskog vodopada visokog oko 21 metar.

jajce online.JPG Izvor: Jajce online

Muškarac je, kako se navodi, samoinicijativno skočio prije početka tradicionalnih skokova sa plivskog vodopada, a nije bio prijavljen kao učesnik.

Zahvaljujući brzoj reakciji okupljenih, povrijeđeni je izvučen iz vode i prevezen u Dom zdravlja i njegovo zdravstveno stanje je stabilno, javlja "Jajce online".

Na lice mjesta izašle su i dežurne službe Gorske službe spašavanja Jajce, ronilački tim "Šark" i Hitna pomoć.

Organizatori skokova podsjećaju da je plivski vodopad izrazito zahtjevan i opasan teren zbog svoje visine, jakog vodotoka i stijena u blizini zone doskoka.

Skokovi sa plivskog vodopada, kako se navodi, dozvoljeni su isključivo iskusnim i prijavljenim takmičarima uz odgovarajuću pripremu i nadzor.

