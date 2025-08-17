Motociklista iz Srbije poginuo u Foči

Motociklista iz Srbije čiji su inicijali Đ.Z. poginuo je danas u saobraćajnoj nesreći u mjestu Prijeđel u opštini Foča, saopšteno je iz fočanske Policijske uprave.

U saobraćajnoj nesreći, koja se dogodila na magistralnom putu Foča–Gacko u 16.50 časova, učestvovali su automobil "ford" kojim je upravljao državljanin Srbije čiji su inicijali P.M. i motocikl "suzuki" koji je vozio Đ.Z.

Uviđaj su izvršili pripadnici Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Foča, a o svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Trebinje.

Obustava saobraćaja na magistralnom putu Foča – Gacko, u mjestu Prijeđel trajala je od 17.50 do 18.45 časova, nakon čega je nastavljeno normalno odvijanje saobraćaja.

Ovo je peta osoba koja je smrtno stradala ovog ljeta na putevima na području opštine Foča, a treći motociklista.

Proteklog vikenda, takođe na magistralnom pravcu Foča-Gacko, u kanjonu rijeke Sutjeske u blizini Tjentišta, poginuo je motociklista iz Trebinja, a 11. juna u mjestu Uprava željeznice kod Foče, na raskrsnici puteva koji vode prema Gacku, Sarajevu, Šćepan Polju i Goraždu poginuo je motociklista iz Valjeva.

