logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Motociklista iz Srbije poginuo u Foči

Motociklista iz Srbije poginuo u Foči

Autor Nikolina Damjanić
0

Motociklista iz Srbije čiji su inicijali Đ.Z. poginuo je danas u saobraćajnoj nesreći u mjestu Prijeđel u opštini Foča, saopšteno je iz fočanske Policijske uprave.

8.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

U saobraćajnoj nesreći, koja se dogodila na magistralnom putu Foča–Gacko u 16.50 časova, učestvovali su automobil "ford" kojim je upravljao državljanin Srbije čiji su inicijali P.M. i motocikl "suzuki" koji je vozio Đ.Z.

Uviđaj su izvršili pripadnici Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Foča, a o svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Trebinje.

Obustava saobraćaja na magistralnom putu Foča – Gacko, u mjestu Prijeđel trajala je od 17.50 do 18.45 časova, nakon čega je nastavljeno normalno odvijanje saobraćaja.

Ovo je peta osoba koja je smrtno stradala ovog ljeta na putevima na području opštine Foča, a treći motociklista.

Proteklog vikenda, takođe na magistralnom pravcu Foča-Gacko, u kanjonu rijeke Sutjeske u blizini Tjentišta, poginuo je motociklista iz Trebinja, a 11. juna u mjestu Uprava željeznice kod Foče, na raskrsnici puteva koji vode prema Gacku, Sarajevu, Šćepan Polju i Goraždu poginuo je motociklista iz Valjeva.

(Srna/MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Foča

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ