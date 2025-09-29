Pritisci, prijetnje...: Đermanoviću sedam i po godina zatvora, otkriveni svi detalji odnosa s ubijenim Čolićem

Okružni sud Banjaluka objavio je danas presudu Banjalučaninu Jovici Đermanoviću (48) na ukupno sedam i po godina zatvora za ubistvo Save Čolića (38) u maju ove godine u banjalučkom naselju Lauš.

Đermanović je prethodno sklopio sporazum o priznanju krivice sa tužilaštvom, koji je sud prihvatio.

Za krivično djelo ubistvo počinjeno u stanju bitno smanjene uračunljivosti dobio je sedam godina, a za nedozvoljenu proizvodnju i promet oružja osam mjeseci zatvora, te mu je izrečena jedinstvena kazna na sedam i po godina zatvora.

Predsjednik sudskog vijeća Siniša Marković danas je, tokom obrazlaganja presude, prvi put javno saopštio odnos koji je postojao između Đermanovića i Čolića, te pritiske i prijetnje koje je oštećeni upućivao Đermanoviću.

Čolićeva porodica koja se ranije protivila zaključenju sporazuma, i danas je emotivno reagovala u sudnici.

Čolićeva majka Snježana Đudurović je tokom izricanja presude kroz suze izgovarala "moj sin" i jecala.

U optužnici se navodilo da je Đermanović 5. maja ove godine na poziv oštećenog Save Čolića, došao u 12 sati na parking kod objeta "Juventa" kako bi mu predao 16.500 KM na ime kamate zbog duga koji je oštećeni smatrao da mu pripada i zbog kojeg je u periodu od 21. oktobra 2024. do 5. maja 2025. godine uzimao novac na ime navodne kamate.

Dodaje se da je, nakon prijetnji Čolića da će mu ubiti sina ukoliko ne donese novac, Đermanović nalazio u stanju "afekta visokog intenziteta od narastajućeg gnjeva povišene emocionalne uzbuđenosti do jake nadraženosti i panike, što ga je dovelo u stanje bitno smanjene uračunljivosti", a usljed kojeg su mogućnosti Đermanovića da shvati značaj svog djela i upravlja svojim postupcima bile bitno smanjene.

"Otišao je do svog stana u Banjaluci i iz garaže uzeo automatsku pušku kalibra 7,62 mm, stavio je u svoje vozilo "peugeot 407" u kojem se na mjestu suvozača nalazio Dražen Karanović odvezao na parking i parkirao. Kada je nakon nekoliko minuta na motociklu "piaggio" došao Čolić, optuženi je izašao iz vozila noseći pušku. Prišao mu je na metar i po i ispalio par hitaca rafalnom paljbom. Kada je Ćolić pao na tlo i ostao ležeći na leđima, Đermanović je nastavio sa ispaljivanjem rafalnih hitaca u Čolića. U Čolića je ukupno ispalio 22 hica, u predjelu glave i tijela", navodi se u optužnici.

Sudija Marković danas je prvi put objasnio odnos koji je postojao između Đermanovića i Čolića.

Naveo je kako je Đermanović ušao u poslovni odnos oko prodaje auta sa Savinim ocem Nebojšom Čolićem, a koji je stavio svoju imovinu pod hipoteku kako bi digli kredit za ovaj biznis.

Kada je firma tokom pandemije virusa korona zapala u probleme i postala nelikvidna, Savo Čolić je na sebe preuzeo "obavezu" da od Đermanovića naplati dug od 120.000 KM.

Tražio je da mu do oktobra 2024. godine plati 100.000 KM, a do februara naredne godine još 20.000 KM.

U jednom od njihovih susreta, objasnio je sudija, Čolić je vozio Đermanovića u svom autu kada ga je udario u glavu i zaprijetio mu da "ako ne pruži ruku neće više hodati".

Kada Đermanović nije bio u mogućnosti da mu isplaćuje dio duga, za koji je ovaj smatrao da mu pripada, tražene iznose je uvećavao za kamatu, a kritičnog dana kada se i desilo ubistvo, zahtijevao da mu donese ukupno 16.500 KM za maj ove godine.

Tog dana ga je Čolić udario i rekao mu da ne smije ništa prijaviti policiji i da "ne želi vidjeti kako završavaju oni koji ga prijavljuju", te insistirao da mu novac donese do podne.

Sudija Marković je danas rekao da je sud zaključio da je Đermanović bio izložen pritiscima i prijetnjama, ali da je i u takvim okolnostima bio svjestan posljedica svog djela, te da je prilikom izvršenja ubistva pokazao upornost i bezobzirnost.

"Izrečena kazna srazmjerna je težini krivičnog djela i ličnosti optuženog", dodao je.

Na prošlom ročištu, punomoćnik oštećene porodice sudu je postavio imovinsko-pravni zahtjev za naknadu nematerijalne štete u ukupnom iznosu od 102.000 KM, odnosno po 30.000 KM Čolićevim roditeljima i po 14.000 KM za njegove tri sestre.

Sudsko vijeće je donijelo odluku da se porodica sa zahtjevom upućuje na parnicu.

