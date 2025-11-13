Osumnjičeni za prevaru Nove banke predat Tužilaštvu

Stefano Salkanović, osumnjičen za pokušaj prevare Nove banke u Banjaluci predat je u nadležnost Okružnog javnog tužilaštva u Banjaluci.

Izvor: atv

Salkanović će u naredna 24 sata ispitati postupajući tužilac koji će nakon toga donijeti odluku o eventualnom prijedlogu za pritvor.

Druga dvojica osumnjičenih M.M. i V.M. su nakon kriminalističke obrade pušteni da se brane sa slobode.

Grupa je uhapšena sinoć u Banjaluci.

Sumnjivo ponašanje uhapšenih na bankomatu Nove banke primijetio je radnik obezbjeđenja koji je nakon toga zaključao vrata banke te zadržao osumnjičenih do dolaska policije, prenosi ATV.