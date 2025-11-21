Zbog veličanja Ratka Mladića: Vojinu Pavloviću 3 i po godine zatvora

Predsjednik Udruženja građana "Istočna alternativa" Vojin Pavlović osuđen je na tri i po godine zatvora zbog postavljanja transparenta u Bratuncu kojim je čestitao rođendan nekadašnjem komandantu Glavnog štaba Vojske Republike Srpske generalu Ratku Mladiću.

Drugostepenu presudu je donijelo Vijeće Apelacionog odjeljenja Suda BiH.

Vijeće je odbacilo kao neosnovanu žalbu odbrane, dok je prihvatilo žalbu Tužilaštva BiH, pa se prvostepena presuda Suda BiH od 22. maja preinačava u dijelu odluke o kazni, saopšteno je iz Suda BiH.

"Krivično djelo izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti iz člana 145a stav šest Krivičnog zakona BiH, utvrđuje kazna zatvora od tri godine, a krivično djelo izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti iz člana 145a stav četiri u vezi sa stavom tri ovog zakona, za koje je prvostepenom presudom proglašen krivim, na osnovu istog zakonskog propisa i uz primjenu članova 48 i 53 stav jedan Krivičnog zakona BiH, utvrđuje kazna zatvora u trajanju od jedne godine", navedeno je u saopštenju.

Protiv drugostepene presude žalba nije dozvoljena.

On je bio optužen zbog rođendanskih čestitki predsjedniku Miloradu Dodiku i generalu Mladiću, te projekcije dokumentarnog filma u Bratuncu o stradanju Srba u srednjem Podrinju, što je pravosuđe BiH okvalifikovalo kao negiranje navodnog genocida i "izazivanje vjerske i nacionalne mržnje".

Projekcija dokumentarca o zločinima nad Srbima koju je u Bratuncu organizovalo Udruženje "Istočna alternativa", prema optužbi, izazvalo je strah i uznemirilo bošnjačke stanovnike jer je film emitovan 11. jula, kada se u Potočarima kod Srebrenice održava komemoracija nastradalim Bošnjacim u julu 1995. godine.

Sud BiH prvostepenu presudu Pavloviću izrekao je 22. maja, a suđenje je počelo 1. aprila prošle godine.

