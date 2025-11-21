logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Zbog veličanja Ratka Mladića: Vojinu Pavloviću 3 i po godine zatvora

Zbog veličanja Ratka Mladića: Vojinu Pavloviću 3 i po godine zatvora

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Predsjednik Udruženja građana "Istočna alternativa" Vojin Pavlović osuđen je na tri i po godine zatvora zbog postavljanja transparenta u Bratuncu kojim je čestitao rođendan nekadašnjem komandantu Glavnog štaba Vojske Republike Srpske generalu Ratku Mladiću.

Srn2023-12-9_130546_0.jpg Izvor: Srna

Drugostepenu presudu je donijelo Vijeće Apelacionog odjeljenja Suda BiH.

Vijeće je odbacilo kao neosnovanu žalbu odbrane, dok je prihvatilo žalbu Tužilaštva BiH, pa se prvostepena presuda Suda BiH od 22. maja preinačava u dijelu odluke o kazni, saopšteno je iz Suda BiH.

"Krivično djelo izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti iz člana 145a stav šest Krivičnog zakona BiH, utvrđuje kazna zatvora od tri godine, a krivično djelo izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti iz člana 145a stav četiri u vezi sa stavom tri ovog zakona, za koje je prvostepenom presudom proglašen krivim, na osnovu istog zakonskog propisa i uz primjenu članova 48 i 53 stav jedan Krivičnog zakona BiH, utvrđuje kazna zatvora u trajanju od jedne godine", navedeno je u saopštenju.

Protiv drugostepene presude žalba nije dozvoljena.

On je bio optužen zbog rođendanskih čestitki predsjedniku Miloradu Dodiku i generalu Mladiću, te projekcije dokumentarnog filma u Bratuncu o stradanju Srba u srednjem Podrinju, što je pravosuđe BiH okvalifikovalo kao negiranje navodnog genocida i "izazivanje vjerske i nacionalne mržnje".

Projekcija dokumentarca o zločinima nad Srbima koju je u Bratuncu organizovalo Udruženje "Istočna alternativa", prema optužbi, izazvalo je strah i uznemirilo bošnjačke stanovnike jer je film emitovan 11. jula, kada se u Potočarima kod Srebrenice održava komemoracija nastradalim Bošnjacim u julu 1995. godine.

Sud BiH prvostepenu presudu Pavloviću izrekao je 22. maja, a suđenje je počelo 1. aprila prošle godine. 

(Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

vojin pavlović presuda

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ