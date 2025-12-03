logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Jednomjesečni pritvor za člana grupe "Panter": Sumnja se da je pretukao bivšu djevojku

Jednomjesečni pritvor za člana grupe "Panter": Sumnja se da je pretukao bivšu djevojku

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.ba Izvor SRNA
0

Opštinski sud u Sarajevu odredio je jednomjesečni pritvor I.P. zbog nasilja u porodici, saopšteno je iz Suda BiH.

Sarajevski sud odredio pritvor Ismetu Porobiću Izvor: MUP KS

Pritvor se određuje zbog opasnosti da bi ovo lice moglo da pobjegne i ponovo počini krivično djelo.

Sarajevski mediji javili su da je danas uhapšen član grupe "Panter" Ismet Porobić zbog sumnje da je počinio krivično djelo nasilje u porodici.

Raport.ba piše da Porobić uhapšen nakon što je pretukao bivšu djevojku.

Više osoba, među kojima je i Porobić, sredinom septembra privedeno je u okviru akcije "Kavez".

Oni su, kao pripadnici grupe "Panter", osumnjičeni da su zajedničkim djelovanjem počinili krivična djela nasilničko ponašanje, neovlašteno snimanje, ucjena, ugrožavanje bezbjednosti i narušavanje nepovredivosti doma.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Panteri hapšenje

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ