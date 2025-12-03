Jednomjesečni pritvor za člana grupe "Panter": Sumnja se da je pretukao bivšu djevojku

Opštinski sud u Sarajevu odredio je jednomjesečni pritvor I.P. zbog nasilja u porodici, saopšteno je iz Suda BiH.

Izvor: MUP KS

Pritvor se određuje zbog opasnosti da bi ovo lice moglo da pobjegne i ponovo počini krivično djelo.

Sarajevski mediji javili su da je danas uhapšen član grupe "Panter" Ismet Porobić zbog sumnje da je počinio krivično djelo nasilje u porodici.

Raport.ba piše da Porobić uhapšen nakon što je pretukao bivšu djevojku.

Više osoba, među kojima je i Porobić, sredinom septembra privedeno je u okviru akcije "Kavez".

Oni su, kao pripadnici grupe "Panter", osumnjičeni da su zajedničkim djelovanjem počinili krivična djela nasilničko ponašanje, neovlašteno snimanje, ucjena, ugrožavanje bezbjednosti i narušavanje nepovredivosti doma.