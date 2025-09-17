logo
Raspisana potjernica za odbjeglim članom grupe "Panter"

Autor Dušan Volaš
Opštinski sud u Sarajevu juče je raspisao potjernicu za jednim od članova grupe "Panter", Harisom Berhamovićem, koji se nalazi u bjekstvu, a kojeg potražuju pravosudni organi, potvrđeno je za medije.

Raspisana potjernica za odbjeglim članom grupe "Panter" Harisom Berhamovićem Izvor: Shutterstock

Berhamović se sumnjiči za nasilničko ponašanje, neovlašteno snimanje, ucjenu i narušavanje sigurnosti.

U Opštinskom sudu u Sarajevu juče je održano ročište uhapšenim članovima grupe "Panter" Ahmedu Džinoviću, Semiru Sultanoviću i Harisu Berhamoviću. Njima je određen pritvor u trajanju od mjesec dana.

Ročištu je prisustvovao Berhamovićev advokat koji je kazao kako njegovom branjeniku nije jasno šta mu se stavlja na teret.

"Panteri" se sumnjiče da su sami kreirali lažne naloge na društvenim mrežama i "navlačili" ljude na razgovore s njima kako bi ih kasnije ucjenjivali.

Oni su u javnosti govorili da im se javljaju zabrinuti roditelji od djece koji su sumnjali da im se djeca dopisuju sa starijim osobama, ali nezvanično, istraga je pokazala kako su Panterima prijatelji i poznanici davali imena "sumnjivih lica" koje će "navlačiti" kroz razgovore kako bi ih kasnije mogli ucjenjivati.

(Klix)

