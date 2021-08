Na jugu zemlje sunčano i vruće, u ostalim dijelovima kiša

U BiH će danas na zapadu, sjeverozapadu i dijelom sjeveru biti uslova za kišu, a u ostalim predjelima biće sunčano i vruće.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

U toku noći će se frontalna zona premještati prema istoku, tako da će do sutra ujutro zona padavina preći preko sjevera i centralnih predjela na istok, dajući kišu, pljuskove i lokalne grmljavine, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Na jugu ostaje suvo.

Minimalna temperatura vazduha danas iznosiće od 15 do 20, a najviša na zapadu od 25 do 29 na sjeveroistoku, istoku i jugu od 32 do 35 stepeni Celzijusovih.

Vjetar će biti slab do umjeren u zapadnim područjima jugozapadni, a u ostalim predjelima sjeverni i sjeverozapadni, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Jutros je pretežno vedro i toplo.

Temperatura vazduha izmjerena u 7.00 časova: Sokolac devet, Zenica 12, Tuzla, Novi Grad, Han Pijesak i Čemerno 14, Banjaluka, Prijedor, Sarajevo, Mrkonjić Grad i Bileća 15, Doboj 16, Bijeljina 17 i Trebinje 20 stepeni Celzijusovih.

Meteoalarm je izdao žuto upozorenje za područje Foče, Mostara, Sarajeva, Trebinja i Višegrada zbog ekstremno visoke temperature vazduha.

U Trebinju, Foči i Višegradu prognozirana temperatura vazduha biće od 32 do 35, u Sarajevu između 32 i 34, a u Mostaru između 34 i 36 stepeni Celzijusovih.

Žuto upozorenje znači da je vrijeme potencijalno opasno.

Stanje na putevima



Na većini puteva u Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ saobraćaj se odvija nesmetano, a iz Auto-moto saveza Srpske vozačima savjetuju maksimalno opreznu vožnju, prilagođenu stanju i uslovima na putu.

Zbog radova na magistralnom putu Bijeljina-Šepak saobraćaj se od 7.00 do 17.00 časova odvija usporeno, naizmjeničnim propuštanjem vozila.

Izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na magistralnom putu LJubogošta-Pale zbog radova u tunelu "Kalovita brda", kao i na dijelu magistralnog puta Kotor Varoš-Obodnik zbog izgradnje mini-hidroelektrane, gdje je postavljena i privremena signalizacija.

Na magistralnom putu Brod na Drini-granični prelaz Hum/Šćepan Polje, zbog brojnih odrona i opasnosti od klizišta, putnička vozila saobraćaju otežano, dok je za teretna vozila saobraćaj obustavljen.

Saobraćaj je zbog klizišta obustavljen na regionalnom putu Mrakovica-Gradiška, dionica Mrakovica-Podgradci, dok se zbog odrona, na dionici Kozarac-Mrakovica saobraćaj odvija naizmjenično, jednom trakom.

Zbog deminerskih radova na dionici magistralnog puta na lokalitetu mjesta Vojkovići, u Ulici 2. Sarajevske brigade-Krupac /Ulica Ravnogorska/, od 8.15 do 15.00 časova, bude povremenih obustava saobraćaja, u intervalima 30 minuta obustave i 10 minuta propuštanja. Deminerski radovi planirani su i na dionici magistralnog puta Brod-Odžak /mjesto Klakar Donji/.

Zbog deminerskih radova na dionici regionalnog puta Derventa-Podnovlje, u mjestu Gornji Božinci, od 8.15 do 15.05 časova radnim danima, bude povremenih obustava saobraćaja, u

intervalima 30 minuta obustave i 10 minuta propuštanja.

Obustava neće biti vikendom i u dane praznika.

ilustracija

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Do 6. septembra na dionici granica FBiH/Srpska Karuše-Doboj-Šamac-granični prelaz Rača kretaće se prevoz vangabaritnog tereta, pa je neophodna oprezna vožnja i poštovanje uputstava lica iz pratnje.

Zabranjen je saobraćaj za teretna vozila ukupne mase veće od 30 tona na nadvožnjaku broj 238 na dijelu magistralnog puta Klašnice dva-Šargovac u mjestu Trn.

Na magistralnom putu, na dionici Brod na Drini-granica BiH/Crne Gore /Šćepan Polje/, zabranjen je saobraćaj za sva vozila čija ukupna masa prelazi 16 tona.

Na dijelu regionalnog puta Tedin Han-granica Republike Srpske/FBiH /Križ/ izmijenjen je režim odvijanja saobraćaja zbog rekonstrukcije puta, a na dionici Jezero-Šipovo saobraćaj će biti povremeno obustavljan od 7.00 do 17.00 časova, po potrebi, u trajanju do jedan čas.

Na regionalnom putu Čajniče-Miljeno u mjestu Luke, zbog aktiviranja klizišta, saobraćaj se odvija otežano, jednom trakom.

Zbog aktiviranih klizišta, jednom trakom, naizmjeničnim propuštanjem vozila, saobraćaj se odvija na regionalnom putu Ukrina-Gornja Vijaka.

Na snazi je zabrana za teretna vozila čija ukupna masa prelazi 12,5 tona na regionalnom putu na dionici Polje-Podnovlje, zbog oštećenja kolovoza.

Na autoputu A-1 zbog radova na dionici Sarajevo sjever-Podlugovi saobraća se dvosmjerno, suprotnom trakom od zone radova, smanjenom brzinom.

U toku su radovi u tunelu Čaklovići na putu Tuzla-Kalesija /dionici Simin Han-Caparde/, gdje saobraćaj bude obustavljan od 22.00 do 6.00 časova i preusmjeravan na alternativni pravac preko Dubrava.

Tokom dana, putnička vozila iz smjera Tuzle saobraćaju kroz tunel, a iz smjera Kalesije obilaznicom oko tunela. Teretna vozila se i tokom dana usmjeravaju na put preko Dubrava.

Zbog radova u tunelu Crnaja /Konjic-Jablanica/ od 20.00 do 5.00 časova saobraća se jednom trakom, naizmjeničnim propuštanjem vozila.

Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.

Granični prelazi Gabela-Gabela Polje, Kozarska Dubica-Hrvatska Dubica, Vaganj-Bili Brig, Hadžin Potok-Bogovolja, Orahov Do-Slano i Duži–Imotica u naredna tri mjeseca otvoreni su kao međunarodni granični prelazi.