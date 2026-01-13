Promjena vremena: Od danas toplije, moguće slabije padavine

U Republici Srpskoj i FBiH danas će biti oblačno i uglavnom suvo uz porast temperature, a veoma slabe padavine samo su ponegdje moguće.

Izvor: Shutterstock

Veoma slaba kiša moguća je ponegdje na zapadu i jugu, a na planinama će provijavati slab snijeg. Na istoku i sjeveru promjenljivo oblačno uz kraće sunčane periode, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Tokom dana na sjeveru i zapadu biće vjetrovito, ali će do večeri vjetar početi da slabi.

Najviša dnevna temperatura vazduha od tri stepena na istoku do 10 ponegdje u Krajini, u višim predjelima na istoku od minus jedan stepen Celzijusov.

U Republici Srpskoj i FBiH jutros preovladava umjereno do pretežno oblačno, a na jugozapadu je zabilježena slaba rosulja, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Najhladnije jutros je bilo na Sokocu gdje je u 7.00 časova izmjereno minus devet stepeni, zatim na Bjelašnici, Han Pijesku i u Rudom minus sedam.

Temperatura u ostalim mjestima: Bugojno minus šest, Višegrad minus pet, Srebrenica, Foča, Drvar, Sanski Most i Zenica minus četiri, Prijedor, Čemerno i Sarajevo minus tri, Mrakovica, Novi Grad, Srbac i Tuzla minus dva, Mrkonjić Grad minus jedan, Banjaluka, Bijeljina, Bileća i Doboj nula, Livno i Mostar jedan, Kneževo dva, Drinić četiri, Ribnik pet i Bihać osam stepeni Celzijusovih.

Visina snijega na Čemernu je 51 centimetar, na Han Pijesku 38, u Kneževu 36, na Mrakovici 35, u Driniću 26, u Šipovu 25, u Mrkonjić Gradu i na Sokocu 23, u Foči 22, u Ribniku 19, u Bijeljini, Doboju, Rudom 16, u Srebrenici 15, u Novom Gradu 10, u Banjaluci i Višegradu osam, u Prijedoru šest i u Srpcu četiri centimetra.

Stanje na putevima

Vozačima koji jutros putuju dionicama u višim planinskim predjelima, iz Auto-moto saveza Republike Srpske savjetuju opreznu vožnju zbog mjestimično ugaženog snijega i leda na kolovozu.

Poseban oprez savjetuje se na putnim pravcima Mrkonjić Grad-Miliništa, Tisovac-Kneževo-Ugar, Šipovo-Novo Selo, Sarajevo-Rogatica preko Romanije, Trnovo-Foča preko prevoja Rogoj i Vlasenica-Han Pijesak preko prevoja Han Pogled.

Zbog niske temperature poledica je moguća na svim vlažnim lokalitetima, a vozačima se skreće pažnja i na povećanu opasnost od odrona, kao i na povećan rizik od pada ledenica na dionicama u usjecima.

Posjedovanje zimske opreme je neophodno.

U toku su radovi na sanaciji magistralnog puta Rača-Bijeljina u rejonima Balatuna i Trnjaka, pa se vozi usporeno sa privremenim prekidima u trajanju od 10 minuta. Naizmjenično se vozi i na mostu na graničnom prelazu Rača od 7.00 do 17.00 časova.

Zbog sanacije klizišta uz magistralni put Dobro Polje – Miljevina izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja, kao i na auto-putu Banjaluka-Gradiška i Banjaluka-Doboj gdje je u toku uređenje razdjelnog pojasa.

Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom. Brzina kretanja vozila ograničena je na 30 kilometara na čas. Preko mosta zabranjen je saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa prelazi 30 tona.

Na regionalnom putu Doboj-Stanari na lokaciji prevoj LJeskove vode saobraćaj se za putnička vozila odvija usporeno, dok se teretna vozila preusmjeravaju na alternativni pravac preko Jelaha.

Usljed klizišta jednog trakom vozi se na regionalnim putnim pravcima Karanovac-Kneževo u mjestu LJubačevom, Prnjavor-Ukrina u Vijačanima.

Zbog aktiviranog klizišta, u prekidu je odvijanje saobraćaja na regionalnom putu Ugljevik-Glavičice, u mjestu Ugljevik Selo, dok je na magistralnom putu Foča-Dobro Polje u mjestu Tuhalji, saobraćaj otežan.

Deminiranja su akutelna u kamenolomu Han Derventa na magistralnom putu dionica Lapišnica-LJubogošta u mjestu Donja LJubogošta i u Rogoušićima na magistralnom putu Podromanija-Sumbulovac-Donja LJubogošta.

U FBiH je na magistralnom putu Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do tri i po tone, dok je za vozila veće nosivosti i dalje na snazi obustava.

Na graničnim prelazima jutros nema zadržavanja.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do tri i po tone.

Granični prelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.