Prognoza: Narednih dana promjenjivo sa sunčanim periodima, na planinama snijeg

Republiku Srpsku narednih dana očekuje promjenljivo vrijeme sa slabim padavinama i sunačnim perodima, uz dnevnu temperaturu do 11 stepeni Celzijusovih, podaci su Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Sutra ujutro u većini predjela biće pretežno vedro, sa slabim mrazom, oko rijeka i po kotlinama uz maglu ili nisku oblačnost.

Tokom dana očekuje se pretežno sunčano i toplo za ovo doba godine, ali će poslije podne i uveče doće do naoblačenje sa sjevera, koje će donijeti slabe padavine, uz postepeno zahlađenje i pad temperature. U nižim predjelima će biti kiše, a u višim i na planinama snijega. Na sjeveru je moguć pojačan vjetar.

Jutarnja temperatura vazduha od minus dva do pet, u višim predjelima i na planinama od minus sedam, a najviša dnevna od osam do 13, na jugu i sjeveru do 17, u višim predjelima i na planinama od četiri stepena Celzijusova.

U subotu, 12. februara, ujutro će biti umjereno do pretežno oblačno i hladno, na planinama je moguće slabo provijavanje snijega, ponegdje u centralnim krajevima slaba kiša, dok će tokom dana biti suvo uz smanjenje oblačnosti i sunčane periode, više na jugu i sjeveru.

Dnevna temperatura biće niža nego prethodnih dana, pa će se jutarnja kretati od nula do pet, u višim predjelima i na planinama od minus šest, a maksimalna dnevna od šest do 11, u višim predjelima i na planinama od minus dva stepena Celzijusova.

Slab mraz očekuje se i u nedelju, 13. februara, ujutro, ali će tokom dana biti promjenljivo do pretežno oblačno uz kraće sunčane intervale, poslijepodne i uveče mjestimično su moguće slabe padavine na jugozapadu i jugu zemlje.

Jutarnja temperatura vazduha od minus dva do pet stepenim, u višim predjelima i na planinama od minus šest, a najviša dnevna od šest do 11, na jugu do 14, u višim predjelima i na planinama od nula stepeni Celzijusovih.

Pretežno oblačno sa slabom kišom na jugu meteorolozi su najavili u ponedeljak, 14. februara, ujutro će biti pretežno oblačno, mjestimično sa slabom kišom u južnim krajevima. Slično vrijeme zadržaće se i tokom dana, ali će na sjeveru biti toplije.

Jutarnja temperatura vazduha od nula do sedam, u višim predjelima i na planinama od četiri, a najviša dnevna od šest do 11, na sjeveru do 15, u višim predjelima i na planinama od jedan stepen Celzijusovih.