"On je uzoran građanin i otac troje djece": Načelnik Pala se oglasio nakon što je zapaljeno auto njegovog sina

Odbornici Skupštine opštine (SO) Pale danas su na vanrednoj sjednici usvojili zaključke kojima kategorično osuđuju sve oblike nasilja usmjerene protiv fizičkih lica i imovine i podržavaju nadležne organe RS, prvenstveno Policijsku upravu Istočno Sarajevo koja radi na ras

Izvor: Srna

Odbornici SO Pale daju podršku Policijskoj upravi Istočno Sarajevo i da u saradnji sa Odjeljenjem za visokotehnološki kriminalitet preduzme sve neophodne mjere i radnje na otkrivanju i privođenju počinilaca lažnih dojava o postavljenim bombama, te nalažu da komunalna policija uz asistenciju Policijske stanice Pale vrši stroge kontrole o određivanju radnog vremena pravnim licima i samostalnim preduzetnicima.

Predsjednik Skupštine opštine Pale Stefan Stajčić smatra da je Skupština postupila odgovorno sazivajući vanrednu sjednicu o stanju bezbjednosti u ovoj lokalnoj zajednici nakon paljenja dva automobila na Palama.

On je zahvalio svim odbornicima što su jednoglasno usvojeni zaključci u kojima su osuđena sva devijantna ponašanja, kao i sve što šteti imidžu opštine Pale, te narušava bezbjednost stanovništva.

Stajčić je rekao novinarima da su se svi odbornici saglasili da Policijska uprava Istočno Sarajevo radi dobro i zato dodatno pružaju podršku svim policijskim službenicima u njihovom radu, te izrazio uvjerenje da će što prije biti otkriveni počinioci, a pravosudne institucije preduzeti radnje iz njihovih nadležnosti da bi ovaj slučaj bio riješen.

Načelnik opštine Pale Boško Jugović zahvalio je odbornicima za podršku koju su mu uputili s obzirom na to da je zapaljen automobil njegovog sina. On smatra da je to podrška i svim stanovnicima lokalne zajednice koji očekuju bezbjednost.

Jugović je, odgovarajući na pitanje novinara da li je njegova porodica u strahu, rekao da njegov sin, koji ima ima 30 godina, otac je troje djece, uzoran građanin i nema nikakve veze sa politikom, želi da bude zaštićen.

"To očekuje i od mene kao načelnika Pala i od načelnika Policijske uprave Istočno Sarajevo Branimira Šehovca, da bude zaštićen jer je primjeren i uzoran stanovnik. Poruka svim stanovnicima jeste da moramo biti zajedno i istrajati, da se više nikome ne dese ovakve stvari", naglasio je Jugović, prenijela je Srna.

On je rekao da su zato donesena četiri zaključka kojima se daje podrška Policijskoj upravi Istočno Sarajevo, koja se maksimalno trudi da nađe počinioce paljenja automobila radi rješavanja dileme da li postoje nalogodavci i šta je pozadina tog krivičnog djela.

"Vjerujem u institucije Republike Srpske, Ministarstvo unutrašnjih poslova Srpske, Policijsku upravu Istočno Sarajevo - oni će sigurno u narednom periodu uspjeti da privedu pravdi počinioca. Poručujem stanovnicima Pala da nemaju razloga za zabrinutost. Ovo se dešavalo i prije, dešavaće se u svim društvima i to nije razlog da izgubimo vjeru u sebe, u Policijsku upravu", rekao je Jugović.

On smatra da jedan incident nije razlog da se poklekne.

"Moramo biti jedinstveni, okupljeni oko bitnih pitanja, infrastrukture, poboljšanja života, očuvanja pozicije Pala kao značajnog turističkog mjesta, kao što je danas pokazano", istakao je Jugović.

On je naveo da zaključci nisu doneseni samo deklarativno, već će u narednom periodu svi odbornici biti zajedno, prevazilaziti probleme i zato su se okupili danas, jer će istrajati i niko ih neće zaplašiti u borbi za dostojanstvo, demokratiju, stabilnost, mir i za djecu.

Jugović je zahvalio načelniku Policijske uprave Istočno Sarajevo Branimiru Šehovcu što dobro radi posao.

Šehovac je rekao da je stanje bezbjednosti na području Uprave stabilno i zadovoljavajuće, te da će posljednji događaji sigurno biti rasvijetljeni u narednom periodu.

"Onaj ko je počinio krivično djelo moraće da se suoči sa posljedicama. Pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva Istočno Sarajevo sprovodimo određene mjere i radnje, a javnost će biti blagovremeno obaviještena o svim detaljima istrage", poručio je Šehovac.

Šehovac je istakao da su, kada se sagleda unazad 10 godina i više, napravljeni ozbiljni pomaci kada je riječ o bezbjednosti građana na području u nadležnosti Policijske uprave Istočno Sarajevo i opštine Pale, a u narednom periodu biće nastavljene sve aktivnosti i neophodne mjere i radnje kako bi stanje bezbjednosti bilo još bolje, a građani bezbjedniji.

Na Palama su u nedjelju, 2. juna, oko 1.00 čas gorjela dva automobila "škoda" u vlasništvu lica čiji su inicijali Đ.J i O.V. iz ove opštine i jedno vozilo je u potpunosti izgorjelo, a drugo djelimično.

(MONDO)