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Opasnost u trebinjskim selima: Vatrena stihija se približila kućama u Popovom polju

Opasnost u trebinjskim selima: Vatrena stihija se približila kućama u Popovom polju

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
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Požar na području Popovog polja i dalje je aktivan, a vatrena stihija trenutno se približila kućama u selu Donji Grmljani, rekao je komandir trebinjskih vatrogasaca Dejan Kašiković.

Opasnost u trebinjskim selima: Vatrena stihija se približila kućama u Popovom polju Izvor: RTRS

"Pripadnici Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice danonoćno ulažu velike napore kako bi odbranili objekte u Donjim Grmljanima i drugim selima Popovog polja, te spriječili dalje širenje požara", rekao je Kašiković.

Komandir Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice kaže da vatrogasci, uprkos izuzetno teškim uslovima na terenu, ostaju na prvoj liniji odbrane i ne štede ni snagu ni vrijeme kako bi zaštitili živote i imovinu građana.

On je poručio da nema mjesta panici i pozvao građane da imaju povjerenje u odgovornost, stručnost i profesionalizam pripadnika jedinice.

"Borba traje i nećemo odustati dok opasnost ne bude otklonjena", istakao je komandir Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice.

On je naglasio je da je ponosan na svoje vatrogasce, koji hrabro i složno brane svaku kuću, svako selo i svakog čovjeka.

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Trebinje požar

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