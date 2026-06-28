logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Kaja Kalas stiže u BiH 1. jula: Evropska unija očekuje nastavak reformi

Kaja Kalas stiže u BiH 1. jula: Evropska unija očekuje nastavak reformi

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez
0

Visoka predstavnica EU Kaja Kalas boraviće 1. i 2. jula u Sarajevu. U fokusu posjete biće evropske reforme, napredak BiH na putu ka EU i ispunjavanje preostalih obaveza.

Kaja Kalas 1. jula u Sarajevu Izvor: FRANCOIS LENOIR/European Union

Visoka predstavnica Evropske unije za spoljne poslove i sigurnosnu politiku i potpredsjednica Evropske komisije Kaja Kalas boraviće 1. i 2. jula u posjeti Bosni i Hercegovini, potvrđeno je Feni.

Kako je potvrđeno, Kallas će tokom posjete boraviti u Sarajevu.

Riječ je o još jednoj posjeti jedne od najviših zvaničnica Evropske unije Bosni i Hercegovini, u periodu kada se od domaćih vlasti očekuje nastavak reformi potrebnih za napredak na evropskom putu.

Kalas je posljednji put boravila u Bosni i Hercegovini početkom aprila ove godine, kada je u Sarajevu poručila da BiH može računati na snažnu podršku Evropske unije, ali da domaći politički akteri moraju pokazati političku volju i preuzeti odgovornost za sprovođenje reformi.

Ranije je BiH posjetila i u novembru prošle godine, kada se sastala sa članovima Predsjedništva BiH.

Njena nova posjeta dolazi nakon što su evropski zvaničnici u više navrata pozvali vlasti u Bosni i Hercegovini da ubrzaju ispunjavanje preostalih obaveza na evropskom putu, prije svega usvajanje reformskih zakona u oblasti pravosuđa i imenovanje glavnog pregovarača sa Evropskom unijom.

Savjet Evrope je u martu 2024. godine donio odluku o otvaranju pristupnih pregovora sa Bosnom i Hercegovinom, ali je za usvajanje pregovaračkog okvira i formalni početak pregovora potrebno ispuniti preostale reformske uslove.

U posljednjem paketu proširenja Evropska komisija ocijenila je da su politička kriza u Republici Srpskoj i zastoj u radu institucija usporili napredak Bosne i Hercegovine, ali je istakla da zemlja i dalje ima priliku da sprovede potrebne reforme i nastavi proces evropskih integracija.

Iz Evropske unije više puta je poručeno da je politika proširenja geostrateški prioritet EU, ali i da neće biti prečica za zemlje kandidatkinje, te da će napredak isključivo zavisiti od ispunjavanja reformi, posebno u oblastima vladavine prava, funkcionisanja institucija i usklađivanja sa evropskim standardima.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Kaja Kalas Sarajevo EU BiH

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ