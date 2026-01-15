Kaja Kalas šokirala izjavom: Stanje u svijetu je takvo da je vrijeme da se "dohvatimo flaše"

Šefica spoljne politike Evropske unije, Kaja Kalas, u privatnom razgovoru sa poslanicima rekla je da stanje u svijetu znači da bi ovo mogao biti dobar trenutak da se "prihvate flaše".

Izvor: Shutterstock

Kalas je liderima političkih grupa u Evropskom parlamentu priznala da, iako inače nije ljubitelj pića, s obzirom na trenutne događaje širom planete, možda je upravo sada vrijeme da počne, potvrdila su dva izvora koja su prisustvovala sastanku.

Ovu šalu izrekla je tokom sastanka Konferencije predsjednika parlamentarnih grupa, i to u trenutku kada su jedni drugima čestitali Novu godinu. Poslanici su, međutim, dodali da situacija u svijetu sugeriše da godina i nije baš tako „srećna“, prenosi Politico.

Njena izjava dolazi u jeku ogromnih globalnih tenzija.

Ministri spoljnih poslova Grenlanda i Danske upravo su se sastali sa američkim potpredsjednikom Džej Dijem Vensom i državnim sekretarom Markom Rubiom povodom prijetnji Donalda Trampa da će preuzeti ovo arktičko ostrvo.

Uz strahove od Trampove aneksije Grenlanda, svijet potresaju masovni protesti protiv režima u Iranu, sukobi u Ukrajini i Gazi, kao i američka operacija u Venecueli.

Kalas, koja koordinira spoljnu politiku u ime 27 vlada članica EU i Evropske komisije, nedavno je najavila i mogućnost uvođenja novih sankcija Iranu nakon brutalnog gušenja protesta u kojima su navodno stradale stotine ljudi.

Portparol Kaje Kalas nije odmah odgovorio na zahtjev za komentar povodom ove njene neformalne izjave.

(Mondo)