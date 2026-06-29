Francuska političarka okrivila SAD za toplotni talas: "Vi ste drugi najveći emiter štetnih gasova"

Usred velikih vrućina ove, Parižani zarobljeni u sparnim stanovima bez klima uređaja spas su potražili u parkovima gdje su spavali na otvorenom.

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Visoka pariska zvaničnica je delimično okrivila Sjedinjene Američke Države za smrtonosni toplotni talas u Francuskoj.

Odri Pulvar, zamjenica gradonačelnika, zadužena za međunarodne odnose, oštro je reagovala na Amerikance koji se žale što u njenoj zemlji nema dovoljno klima uređaja, tvrdeći da su za toplotni talas krive američke emisije gasova sa efektom staklene bašte.

"Dragi američki novinari i influenseri na društvenim mrežama, danima me neki od vas kritikuju i ismijavaju Pariz jer grad nema klimu u svakoj sobi… Kakva ironija! Kao drugi najveći svjetski emiter gasova sa efektom staklene bašte, snosite značajan dio odgovornosti za globalno zagrijavanje i posljedice koje mi u Francuskoj sada proživljavamo. Zato vas molim, prestanite s pridikama. Samo počnite da radite svoj dio. Srdačan pozdrav", poručila je Pulvar.

Usred velikih vrućina ove nedjelje, Parižani zarobljeni u sparnim stanovima bez klima uređaja spas su potražili u parkovima gdje su spavali na otvorenom.

Zelene površine su postale improvizovane spavaonice na otvorenom. Drugi su iznajmljivali klimatizovane hotelske sobe, ponekad svega nekoliko metara od sopstvenih domova, uprkos oštrim riječima zamjenice gradonačelnika.

Francuski otpor klimatizaciji

Francuska već dugo ima rezervisan stav prema klimatizaciji. Francuzi klima-uređaj, ili "la clim", često povezuju s bolešću, vjerujući u takozvani "toplotni šok". Rasprostranjeno je uvjerenje da nagla i velika razlika između vrelog spoljnog vazduha i hladnog vazduha u zatvorenom prostoru šokira tijelo, izazivajući prehlade, upalu grla, pa čak i gubitak svijesti.

Iako se zemlja zbog vrućina sve više okreće klimatizaciji, ugradnja u starijim zgradama je teška, a pitanje je i politički sporno. Tek četvrtina francuskih domaćinstava posjeduje klima uređaj, dok je u Španiji i Italiji taj udio 50 odsto, a u SAD i Japanu 90 odsto.

İkinci sıcak kubbe geliyor:

Avrupa için cehennemin kapıları açık kaldı:

Vur-Kaç yapmayacak, günlerce sürecek, "Omega Blokajı" Yolda!

Meteoroloji modellerine düşen son veriler çok daha sinsi ve yıpratıcı bir tabloyu ortaya koyuyor:

-Haziran sonundaki SICAK KUBBE’nin…pic.twitter.com/N6KdCdx3AZ — Jeo Albant (@jeoalbant)June 27, 2026

Ove nedjelje je desničarska političarka Marin Le Pen pozvala na masovno subvencionisanje ugradnje klima uređaja, a čak su i tradicionalno skeptični Zeleni priznali da je neki oblik klimatizacije sada možda neizbježan.

Bolnice pod pritiskom toplotnog talasa

Francuski zavod za javno zdravlje objavio je u nedelju preliminarne podatke koji pokazuju 1.000 smrtnih slučajeva više nego u prethodnim mjesecima.

Mnoga područja Francuske su u proteklu srijedu zabilježila temperature više od 40°C. U istom periodu, broj smrtnih slučajeva kod kuće porastao je za 40 odsto.

Ministarka zdravlja Stefanija Rist upozorila je da se zdravstvene tegobe povezane s vrućinom često javljaju i nakon što temperature padnu.

"Ekstremne vrućine proteklih dana imaju odloženi efekat, naročito na ranjive osobe, ali i na neke mlađe ljude koji se ponekad javljaju hitnoj pomoći pet do deset dana nakon toplotnog talasa", rekla je za "La Tribune".

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"Kod osoba s hroničnim bolestima taj efekat može trajati i nekoliko nedjelja", dodala je, upozorivši da će bolnice ostati pod pritiskom čak i nakon poboljšanja vremenskih uslova.

Pariske hitne službe obradile su 3.400 poziva u 24 sata do petka, što je četiri puta više od uobičajenog. U tom periodu zabilježeno je 30 srčanih udara.

Najmanje 70 ljudi se utopilo tražeći spas od vrućina

U petak je 12-godišnja djevojčica u Ivelinu, zapadno od Pariza, preminula od toplotnog udara. Ljekari su uspjeli da spasu njenog 15-godišnjeg brata. Širom Francuske, 74 osobe su se utopile tražeći osvježenje od ekstremnih temperatura.

Jedna od žrtava je muškarac koji je ušao u pariski kanal Sen-Martin van označenog područja za kupanje.

"Još nije kasno da pokucate na vrata vašeg komšije ako je izolovan. Svako mora da preuzme odgovornost", poručila je ministarka Rist tokom vikenda.

(EUpravo zato/The Telegraph)