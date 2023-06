Ninković: Stanivuković ne želi da se riješi pitanje Akvane kako bi investitori gradili zgrade

Predsjednik Skupštine grada Banjaluka Ljubo Ninković rekao je da je gradonačelnik Draško Stanivuković danas pokazao "huligansko ponašanje koje nikad nije viđeno u istoriji grada".

Izvor: MONDO/Nikolina Damjanić

Ninković smatra da je Stanivuković uveo svoje pristalice u Gradsku upravu kako bi sproveo svoj plan "Futur II", a koji uključuje da se na zemljištu Akvane grade nove zgrade.

"Smatrao sam da treba da se obratim javnosti nakon što gradonačelnik završi svoju predstavu. Danas smo svjedočili huliganskom ponašanju gradonačelnika Banjaluke. Ovakvo ponašanje nije viđeno u istoriji grada. Siguran sam da će ga kazniti na idućim izborima", rekao je on.

Dodaje da su odbornci danas usvojanjem dnevnog reda današnje vanredne sjednice pokazali spremnost da razgovaraju o rješavanju problema Akvane.

"Nakon što smo juče iznijeli njegov plan 'Futur dva', on se uplašio i odradio ovaj potez. Mi smo usvojili dnevni red, a kada je on shvatio da će se održati sjednica iskočio je iz sale i uveo ljude da bi onemogućio rad Skupštine. Njemu danas nije bio cilj da održimo sjednicu jer bi tako propao plan. Rok za rješavanje pitanja Akvane je do 30. juna", tvrdi on.

Ninković kaže da dalji protesti koje Stanivuković najavljuje pokazuju da mu nije u cilju rješavanje pitanja Akvane.

Dodao je da na sreću niko od odbornika nije reagovao na današnje provokacije.

"Danas Srpska bije jednu od najvažnijih bitaka na Skupštini (NSRS), a on baš danas uvodi ljude da bi izazvao sukobe. Srećom, niko od odbornika nije reagovao kako je Stanivuković planirao", smatra Ninković.

Kaže da će pokušati razgovarati sa Stanivukovićem kako bi se zakazala nova sjednica.

"Niti ja kao predsjednik, kao i svi odbornici, nemamo problem da građani dolaze u Gradsku upravu, ali Stanivuković je iskoristio priliku da uvede i huligane koji bi napravili sukobe. Njegov cilj je da prođe rok da bi opet tužio Skupštinu grada", zaključio je on.

Podsjećamo, gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković održao je protest ispred Gradske uprave, nakon čega je uveo svoje pristalice u prostorije uprave zbog čega je prekinuta vanredna sjednica.

