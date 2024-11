Đajić i Amidžić prozvali dojučerašnje koalicione partnere: Podržali su Stanivukovića, neka sada prave većinu s njim

Delegacija Gradskog odbora SNSD-a Banjaluka održala je konsultacije sa gradonačelnikom Draškom Stanivukovićem o daljem funkcionisanju grada.

Izvor: MONDO

U Gradsku upravu stigli su predsjednik GO SNSD-a Vlado Đajić i Srđan Amidžić koji su nakon sastanka prozvali dojučerašnje koalicione partnere.

"Najveći broj koalicionih partnera SNSD-a podržao je aktuelnog gradonačelnika Banjaluke Draška Stanivukovića na lokalnim izborima, te ih pozivam da nastave razgovore, naprave skupštinsku većinu i preuzmu odgovornost", rekao je generalni sekretar SNSD-a Srđan Amidžić.

Najavio je da će se SNSD opredijeliti da "racionalno pristupa" od sjednice do sjednice Skupštine grada, a da gradonačelnik treba da preuzme odgovornost.

Amidžić je istakao da je razgovor sa Stanivukovićem protekao u korektnom tonu, kao i da su razmijenjene ideje. On je istakao da ih je iznenadio poziv iz Gradske uprave, jer je bilo najava da će grad funkcionisati bez SNSD-a.

"Odbornici SNSD-a imaju pravo da kažu šta misle i došli smo u ime njih i svih koji žive u Banjaluci. Niko nije iznad građana, pa ni pitanje pozicije i opozicije", poručio je Amidžić.

On je naveo da su odbornici SNSD-a podržali mnoge projekte u gradu, kao i da će prepreke u budućem periodu biti rebalans budžeta, te uzimanje kredita koji se ne bi odnosi na buduće projekte. Amidžić je ukazao da postoje dugovanja prema korisnicima socijalne pomoći i da SNSD neće prihvatiti da se kredit uzme za njihovo pokrivanje.

On je rekao da nisu tačne tvrdnje da SNSD blokira neke projekte u gradu, već da samo insistira na njihovoj realizaciji.

"Insistiramo na mostu u naselju Dolac. Za ovaj projekat je izdvojeno 7.700.000 KM. Zašto do sada nije završen i ko koči? Isti je slučaj sa sistemom za vodosnabdijevanje Banjica. Zašto smo se zadužili ako projekat nije završen?", upitao je Amidžić.

Ako smo podržali projekte, kaže Amidžić, oni trebaju biti realizovani.

Amidžić: Vlada finansira most u Česmi i spomenik

On je naveo da je nekorektno, drsko i bezobrazno govoriti da Vlada Srpske koči projekte u Banjaluci.

"Grad je ušao samostalno u projekat izgradnje centralnog spomen-obilježja borcima Odbrambeno-otadžbinskog rat, odredio lokaciju, izgled i cijenu projekta, te od institucija Srpske tražio tri miliona KM, što je i uplaćeno. Osim toga, Vlada je za kuću Milanovića uplatila 4,5 miliona KM, odnosno u potpunosti finansirala ovaj projekat, te u potpunosti finansira izgradnju mosta u Česmi sa 6.616.000 KM", rekao je Amidžić.

On je ocijenio da je neizvjesno vrijeme kada je riječ o gradskim preduzećima, te istakao da neće podržati povećanje cijene vode, jer je sistem nefunkcionalan i opterećen prevelikim brojem radnika. Amidžić je ukazao i na to da je gradskom preduzeću "Akvana" do sada dato šest miliona KM, a da radnicima kasne plate.

"Ko će vratiti građanima novac od parkinga, s obzirom na to da je, prema odluci Ustavnog suda, naplata bila neustavna", rekao je Amidžić.

Predsjednik Gradskog odbora SNSD-a Banjaluka Vlado Đajić rekao je da već četiri godine ukazuju na mnoge nepravilnosti i nezakonitosti u radu Gradske uprave i trošenje sredstva iz budžeta grada. Đajić je rekao da će SNSD od danas biti suzdržan i da gradonačelnik treba da preuzme odgovornost i uradi ono što je obećao kako bi u Banjaluci bilo lijepo.

Ovo je već četvrti sastanak Stanivukovića sa predstavnicima političkih subjekata koji su osvojili mandate u Skupštini grada.

Stanivuković je juče održao sastanke sa Demos-om, PDP-om i Nezavisnim pokretom "Svojim putem" Igor Radojičić.

Inače, Stanivuković je nakon izbora poslao poziv svim strankama koje su osvojile mandate za banjalučku Skupštinu, a na sastanke su pristali svi osim Igora Mandića iz "Pokreta za pravdu i red" lista Nebojše Vukanovića.

Podsjećamo, pobjedu na Lokalnim izborima 2024. odnio je aktuelni gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković koji je iza sebe ostavio SNSD-ovog kandidata Nikolu Šobota.

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je nakon poraza da će kandidati koji su bili na njihovoj listi za lokalne izbore u Banjaluci potpisati izjavu o ostavci, a da će rukovodioci partije izabrati 11 kandidata koji će ići u Skupštinu.

(Mondo)