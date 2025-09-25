logo
Dodik podsjetio na godišnjicu referenduma pa poručio: "Borba za Srpsku se nastavlja" 1

Autor Dragana Božić
Milorad Dodik rekao je da se devet godina od referenduma koji je održan na današnji dan 2016. godine nastavlja borba za Srpsku na referendumu 25. oktobra 2025.

3.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Dodik je na devetu godišnjicu održavanja prvog referenduma u Republici Srpskoj, kada su stanovnici Srpske nedvosmisleno iskazali želju da se Dan Republike proslavlja 9. januara, podsjetio na značaj i snagu neposredno izražene volje naroda.

On je naveo da je tog 25. septembra 2016. godine narod odbranio Dan Republike, jasno poručivši da ne postoji niko ko može da mu oduzme obilježja državnosti i pravo da proslavljaju rođendan Republike.

"Referendum je održan kao vid naše borbe za slobodu i postojanje na ovim prostorima, ne iz hira ili avanturizma, već iz potrebe da nam narod Srpske neposredno kaže kako postupati dalje nakon odluke Ustavnog suda BiH da 9. januar proglasi neustavnim", naveo je Dodik.

Naglasio je da je nasljeđe tog prvog referenduma opomena i zavjet da nijedna politička elita nikada ne smije da poklekne pred nasrtajima na 9. januar jer taj datum nije samo praznik, već simbol slobode i postojanja Republike Srpske.

"Devet godina kasnije, nastavljamo borbu za Srpsku na referendumu 25. oktobra 2025. godine, koji će nositi isti taj zavjet - da će Srbi i samo narod Republike Srpske odlučivati o svojoj sudbini - i time još jednom reći snažno NE kolonijalnoj upravi Kristijana Šmita", naveo je Dodik u objavi na Iksu.

Prema njegovim riječima, odluke u Republici Srpskoj donosi narod i njegova izabrana vlast, jer je volja naroda najviši zakon koji se mora poštovati. 

(Srna)

