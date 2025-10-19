Dodik: Želimo partnerstvo sa SAD, bez ugrožavanja odnosa sa Rusijom

Milorad Dodik je izjavio da je Republika Srpska uspjela da obezbijedi tradicionalni odnos sa Rusijom, koji je nepromijenjen.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

"Visoko cijeneći predsjednika Vladimira Putina i njegove napore da očuva i jača Rusiju, ali jednako tako i da sa saveznicima ima odličnu saradnju, uspjeli smo da obezbijedimo odnos sa Rusijom koji i dalje ostaje naš prioritet", rekao je.

Dodik je naglasio da je ruska specijalna operacija bila iznuđena nekoreknim ponašanjem zapadnih zemalja.

"Da je lider SAD Donald Tramp tada bio na vlasti, mislim da do toga rata ne bi ni došlo. Ali, taj rat su htjele, danas to sigurno možemo reći, zapadne zemlje", naveo je Dodik.

Republika Srpska, dodao je Dodik, ostaje strateški partneri sa Ruskom Federacijom i njena politika se u tom pogledu neće mijeniti.

"To je ono što radimo i što smo radili, što želimo da uradimo, Uvijek ćemo razgovarati sa našim partnerima, sa Srbijom, Mađarskom, Rusijom, sa administracijom SAD", rekao je Dodik Srni.

Dodik je rekao da je Republika Srpska pozdravila veliku pobjedu Donalda Trumpa i njegovih ljudi.

"I to nismo krili. I onda kada smo bili sa našim strateškim partnerima Rusima, o tome smo govorili. Mi nismo bježali od činjenice da podržavamo povratak Trampa na vlast. I mislim da nismo pogriješili. Ono što je do sada učinio, apsolutno govori da je to promjena i pokušaj globalnog stabilizovanja odnosa", naglasio je Dodik.

Prema njegovim riejčima, Republike Srpska želi da pokaže da je kredibilan partner nove amaričke administracije.

Dodik je pozdravio sve što je Tramp učinio u SAD vezano za USAID, ali i mnoge stvari koje znače očuvaenje tradicionalnih vrijednosti, za koje se Republika Srpska takođe zalaže.

"Tramp je prekinuo to sramno kretanje ka uništavanju institucije braka. On je jasno rekao da postoje samo muškarac otac i žena majka. Mi to svakako podržavamo. To je vraćanje tradicionalnim odnosima koji su bili temelj civilizacije vjekovima i milenijumama i nisu tu urušili tu civilizaciju. Ovo što smo gledali od neoliberala u smislu legalizacije braka za sve, vodilo je urušavanju civilizacije", smatra Dodik.

Dodik je izrazio zahvalnost Trampu što je na tim pitanjima radio veoma uporno i veoma hrabrano.

"Trump je zaustavio značajne ratove i čini i govori sve ono što mi smatramo da mora da bude filozofija međunarodnih i diplomskih odnosa", rekao je Dodik.

Dodik je ukazao na Trampove riječi da se Amerika neće miješati u odnose, nego da želi partnere.

"E, mi želimo da budemo partner sa Sjedinjenim Američkim Državama, ne želeći da ugrozimo strateški odnos sa Ruskom Federacijom. Da li je to moguće? Mi vjerujemo da jeste", poručio je Dodik.