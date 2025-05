Danas lokalni izbori u Hrvatskoj: Glasanje na više od 6.600 biračkih mjesta

U Hrvatskoj se danas održavaju lokalni izbori na kojima će više od 3,5 miliona građana imati priliku da bira novu opštinsku, gradsku i županijsku vlast. Biračka mjesta otvorena su jutros u 7 časova, a biće zatvorena u 19 časova.

Izvor: Shutterstock

Glasanje se odvija na ukupno 6.600 biračkih mjesta širom zemlje. Na izborima učestvuje čak 31.082 kandidata, koji se takmiče za funkcije u 428 opština, 127 gradova i 20 županija. Grad Zagreb, koji ima poseban status grada i županije, takođe bira novu upravu.

U sedam gradova i 112 opština izborni rezultat je već poznat jer se prijavio samo po jedan kandidat, koji je time automatski izabran.

Za vrijeme glasanja na snazi je izborna tišina, koja traje do zatvaranja biračkih mjesta. Prekršaji se strogo kažnjavaju – od 398 evra za fizička lica, do čak 66.361 evro za pravna lica. Kandidati i odgovorna lica mogu biti kažnjeni od 1.327 do 3.981 evro. Kršenje izborne tišine građani mogu prijaviti lokalnim izbornim komisijama ili Izbornoj komisiji Grada Zagreba.

Očekuje se da će izbori proteći mirno, a prvi nezvanični rezultati bi mogli biti poznati već u večernjim časovima.

(MONDO)