Crna Gora: Počelo jedinstveno takmičenje u ležanju, legendarna Lidija se vratila da obori sopstveni rekord

Ponovo je počelo je jedinstveno i nevjerovatno takmičenje u ležanju u selu Brezna u Plužinama, 20 takmičara pokušaće da osvoji sumu od 2.000 evra.

Nakon pauze od skoro dvije godine u selu Brezna u Plužinama ponovo je počelo je jedinstveno i nevjerovatno takmičenje u ležanju koje je steklo svetsku popularnost. Svoja mjesta na krevetima i ovaj put u zatvorenom prostoru zauzelo je 20 takmičara. U pitanju su stranci, Rusi, Ukrajinci, Turci, Bosanci, Srbi i nekoliko crnogorskih državljana. Nagrada za onog ko najduži odleži za sada je 2.000 eura.

"Takmičenje je krenulo nakon šala da smo narod poznat kao lijen, pa smo želeli to i da dokažemo. Ove godine stiglo je oko 50 prijava, a u saradnji sa psihološkinjom izabrali smo 20 takmičara. Ma koliko se činilo lako, ovo je ipak teška psihološka borba. Takmičari imaju sve obezbjeđeno, obroke, piće, internet i mogu da koriste pauze na svakih osam sati po 15 minuta. To vrijeme mogu da iskoriste za toalet ili šetnju", kaže za RINU Mićo Blagojević, vlasnik etno-sela Montenegro u Brezni i idejni tvorac ovog takmičenja.

Prvog dana takmičenja već je odustalo nekoliko stranih takmičara, kada su zapravo shvatili u šta se upuštaju. Ipak, prava pometnja je nastala kada je na imanje i u sobu sa krevetima stigla lijepa Lidija, takmičarka koja je 2023. godine pobijedila i oborila rekord pošto je ležala punih 50 dana.

"Kada su vidjeli da je stigla Lidija nije im blo svejedno. Ona nam je rekla da je prethodnih mejseci vrijedno radila i nije uopšte koristila odmore kako bi sada došla ovde i pošteno se odmorila. Rekla nam je da ima namjeru da obori svoj sopstveni rekord i da ovde dočeka 2026. godinu", kaže Mićo.

Dostupnost internetu pokazao se kao jedan od ključnih faktora za dugotrajnost takmičenja, jer prve godine kad interneta nije bilo svi takmičari su mnogo ranije odustajali.

"Naši takmičari za sada imaju internet, vidjećemo kako će biti do kraja. Ono što je činjenica jeste da iako Crnogorci važe za lijene, ove godine najmanje je njih na takmičenju. Za naše takmičenje vlada veliko interesovanje, već su nam stigle strane medijske ekipe", ističe Mićo.

On dodaje da su i pripreme za sljedeću godinu već u toku, kako bi se takmičenje održalo tokom ljeta na otvorenom prostoru, u hladovini stoletenog stabla.

