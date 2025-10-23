"Uvijek postoji mogućnost da podnesem ostavku: Vučić otkrio datum narednih izbora u Srbiji

Vučić je otkrio mogući datum narednih izbora u Srbiji.

Izvor: rts/printscreen

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić gostovao je u emisiji “Četvrtkom u 9” na Radio-televiziji Srbije kada je govorio o mnogim važnim temama. Nakon komentarisanja pucnjave ispred Narodne Skupštine, sankcija NIS-u i situacije u ratu u Ukrajini, govorio je o narednim izborima i njihovim uslovima.

"2000. Srbija nije imala šansu, nije ni imala izbore. To je bio pritisak ulice, oktroisani izbori, nemogući uslovi. Što se tiče 2012, ti izbori su bili u nemogućim uslovima.

Nikad se više neće ponoviti Kosjerić i Zaječar, batinjali su nam ljude. Takvih uslova više neće biti, vjerujem u fer uslove. Spremni smo da ih pružimo svakome.

Mijenjaju se izborni uslovi. Urediće se birački spisak, ali neće vam pomoći jer ljudi glasaju za plan i program. Datum zavisi od nadležne institucije, biće u skladu sa zakonskim rokom, očekujem da budu 2026. godine.

Biće na vrijeme, i prije rokova, upravo da izađemo u susret svima koji misle drugačije. Uvijek postoji mogućnost da podnesem ostavku", otkrio je Vučić.

(Mondo.rs)