Oglasio se većinski vlasnik NIS-a: Prerada sirove nafte u Pančevu stala 25. novembra

"Gasprom njeft" oglasio se o sankcijama NIS-u i radu rafineriji nafte u Pančevo.

Ruska kompanija "Gasprom njeft", većinski vlasnik Naftne industrije Srbije (NIS), oglasio se saopštenjem o sankcijama i radu rafinerije nafte u Pančevu. Prerada sirove nafte u Pančevu privremeno je obustavljena 25. novembra.

"Naftna industrija Srbije (NIS) prilagođava svoje poslovanje američkim sankcijama koje si stupile na snagu 9. oktobra. NIS nastavlja da proizvodi sopstvenu sirovu naftu, što mu omogućava da akumulira određene rezerve sirove nafte.

Proizvodne i komercijalne aktivnosti NIS-a nastavljaju se u prilagođenom formatu, uzimajući u obzir postojeća spoljna ograničenja. Trenutno je srpsko tržište snabdjeveno naftnim proizvodima u potrebnim količinama. Prerada sirove nafte u rafineriju u Pančevu privremeno obustavljena 25. novembra.

Rukovodstvo NIS-a, uz podršku Vlade Republike Srbije, ulaže sve napore da minimizira uticaj spoljnih faktora i obezbijedi stabilne isporuke proizvoda, ostajući pritom pouzdan partner za svoje kupce i odgovoran poslodavac za svoje zaposlene. Operativne aktivnosti NIS-a, uključujući vođenje računa i obezbeđivanje kontinuiteta poslovanja, sprovode se uz punu i sveobuhvatnu podršku Vlade Srbije.

Ova konstruktivna interakcija i partnerstvo između kompanije i državnih institucija Republike Srbije ključni su za održavanje stabilnosti i omogućavanje efikasnog upravljanja trenutnom situacijom u interesu njenih zaposlenih, partnera i ekonomije zemlje u cjelini. Akcionari NIS-a aktivno su uključeni u intenzivan multilateralni dijalog usmjeren na što brže rješavanje trenutne situacije", navodi se u saopštenju.