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Donijeta odluka o Legijinom napuštanju "Alkatraza" u Zabeli: Bivši komandant JSO već 16 godina u posebnom dijelu zatvora

Donijeta odluka o Legijinom napuštanju "Alkatraza" u Zabeli: Bivši komandant JSO već 16 godina u posebnom dijelu zatvora

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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Legija ostaje još dvije godine u "Alkatrazu", najstrože čuvanom dijelu Zabele.

Legiji produžen boravak u Zabeli Izvor: Profimedia/AFP PHOTO/KOCA SULEJMANOVIĆ

Bivši komandant Jedinice za specijalne operacije (JSO) Milorad Ulemek Legija (58), koji služi kaznu zatvora od 40 godina u Zabeli kod Požarevca, ostaće još dvije godine u "Alkatrazu", najstrože čuvanom dijelu tog zatvora, saznaje "Kurir". Odluku je danas donio Viši sud u Beogradu.

"Miloradu Ulemeku Legiji produženo je izdržavanje kazne zatvora u posebnom odjeljenju za izdržavanje kazne zatvora za krivična djela organizovanog kriminala, koje mu po tom rješenju može trajati najduže dvije godine", saopšteno je iz Višeg suda u Beogradu za "Kurir".

Ulemek ima pravo žalbe na ovu odluku. On je, inače, prvi "stanovnik" ovog posebnog dijela zatvora i revizija o premještaju u drugi dio zatvora se vrši na svake dvije godine prema mišljenju koje šalje Uprava zatvora.

"Na svake dvije godine, odluka o tome da li je ispunio 'uslove' da bude prebačen u neki od 'slobodnijih' paviljona Zabele se preispituje. Revizija je rađena i u prethodnih 16 godina, i to po dobijanju mišljenja koje šalje Uprava zatvora, ali je odluka do sada uvijek bila ista, da se još uvijek nisu stekli uslovi da bude prebačen u neki od paviljona sa blažim tretmanom. Na svaku odluku, kojom je Ulemeku Viši sud produžio mjeru boravka u najstrožem režimu, on se žalio Apelacionom sudu, ali su žalbe uvijek odbijene", otkriva izvor "Kurira".

Da podsjetimo, Milorad Ulemek Legija osuđen je na maksimalnu kaznu zatvora od 40 godina zbog organizovanja ubistva nekadašnjeg premijera Srbije Zorana Đinđića, krivičnih djela "zemunskog klana", četvorostrukog ubistva na Ibarskoj magistrali, ubistva Ivana Stambolića i pokušaja ubistva Vuka Draškovića.  

U zatvoru je od 2004. godine. U "Alkatrazu", posebnom dijelu "Zabele", nalazi se od 11. jula 2010. godine.

(Mondo.rs)

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