"Zna li iko čemu služe ove crne tačke?": Šoferka postala enigma i za najiskusnije vozače (Foto)

Autor H.K.
Znate li čemu služe crne tačkice na šoferšajbi vašeg automobila?

Čemu služe crne tačkice na šoferšajbi Izvor: X/Ismaa

Iako ih svakodnevno viđate čim sjednete za volan, vjerovatno nikada niste previše razmišljali o onim sitnim crnim tačkama koje prate ivicu šoferšajbe. Ipak, internet je nedavno "eksplodirao" kada su korisnici društvenih mreža počeli da dijele saznanja o tome da ovaj vizuelni detalj zapravo ima tehničke funkcije.

"Zna li iko čemu, dođavola, služe ove crne tačke?", piše u jednoj objavi, dok je jedan korisnik istakao da cijeli život vozi i da tek sada saznaje čemu služe tačkice.

Šta je zapravo frit traka?

Ove tačkice, zajedno sa punom crnom trakom uz sam rub stakla, profesionalci nazivaju frit. U pitanju je sloj keramičke boje koji se tokom procesa proizvodnje doslovno "zapeče" za staklo, čineći ga neraskidivim dijelom površine. Iako ih najviše primjećujemo na prednjem staklu, frit se nalazi na gotovo svim staklenim površinama modernih automobila.

Čemu služi frit traka?

Frit traka ima nekoliko različitih funkcija, a svaka je podjednako važna za dugovječnost i bezbednost automobila.

Njena primarna funkcija je zaštita specijalnog ljepila koji drži staklo na mjestu. S obzirom na to da je ovo ljepilo izuzetno osetljivo na sunčevo zračenje, crni sloj trake djeluje kao štit koji blokira UV zrake i sprečava da veza vremenom oslabi, čime se izbjegavaju ozbiljni problemi poput prokišnjavanja ili ispadanja stakla.

Pored toga, hrapava tekstura ovog keramičkog sloja omogućava ljepilu da se mnogo čvršće i stabilnije veže za površinu nego što bi to bio slučaj na potpuno glatkom staklu.

Osim što fizički drži staklo, frit traka rješava i važne izazove. Tokom procesa proizvodnje i oblikovanja stakla, crni rubovi se zagrijavaju znatno brže od providnog dijela, a postepeni prelaz u obliku sitnih tačkica pomaže u ravnomjernoj raspodjeli toplote. Na taj način se sprečavaju optička izobličenja i eventualna oštećenja materijala usljed temperaturnih razlika.

Ne treba zanemariti ni estetsku stranu, jer ovaj crni rub savršeno prikriva spojeve i tragove ljepila, dajući automobilu uredan izgled.

Posebno su značajne tačkice koje se nalaze u gornjem dijelu, iza unutrašnjeg retrovizora. One funkcionišu kao dodatni, fiksni štitnik od sunca koji pokriva međuprostor. Zahvaljujući njima, vozač je manje izložen zasljepljivanju, a vidljivost ostaje čista.

