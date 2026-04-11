Vozači počeli da stavljaju skupe "torbice" na retrovizore: Izgleda smiješno, ali imaju jako dobar razlog za to (Video)

U Amsterdamu se među vlasnicima luksuznih automobila pojavio neobičan, ali sve rasprostranjeniji trend zaštite vozila.

Izvor: Instagram/exploreamsterdamwithme

Umjesto klasičnih alarma ili garaža, vozači su počeli da koriste posebne zaštitne futrole za retrovizore kako bi spriječili krađu i oštećenja.

Ovaj trend je posebno izražen u dijelovima grada gdje su skupi automobili često parkirani na ulici, bez mogućnosti smještaja u garaži. Takvi uslovi stvaraju idealne mogućnosti za krađu dijelova vozila, posebno spoljašnjih retrovizora, koji su laka meta.

Futrole koje se koriste napravljene su od kevlara, veoma jakog sintetičkog materijala poznatog po upotrebi u zaštitnoj opremi.

Postavljaju se direktno na retrovizore i osiguravaju se bravom, što njihovo uklanjanje ili krađu čini još težim.

Skupa zaštita, ali još skuplja oštećenja

Iako na prvi pogled djeluju kao neobično rješenje, vlasnici luksuznih vozila smatraju da se ovakva investicija isplati. Komplet ovih zaštitnih futrola može koštati i do 200 dolara, ali to je znatno manje od potencijalne štete koju mogu pretrpeti.

Naime, zamjena jednog retrovizora na automobilima poput Poršea 911 može koštati više od 1.200 evra, što podstiče mnoge vozače da traže dodatne načine zaštite.