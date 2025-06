Kako da vam petunije bogato cvjetaju: Uz malo truda do bujne saksije

Kako da orezujete petunije da uvijek budu bujne i pune cvjetova? Evo savjeta!

Petunije su među najpopularnijim ljetnjim cvijećem – lako se gaje, raskošno cvjetaju, dolaze u raznim bojama i idealne su za saksije, viseće korpe, žardinjere i leje.

Redovno uklanjanje uvelih cvjetova sa petunija ne samo da ih čini vizuelno ljepšim i živahnijim, već ih i podstiče da tokom cijele sezone stvaraju još više cvjetova. Jednostavnim skidanjem precvjetalih pupoljaka, značajno ćete poboljšati izgled i zdravlje biljaka.

Zašto treba uklanjati uvele cvjetove sa petunija?

Kada se uklone osušeni ili precvjetali dijelovi biljke, energija koju bi biljka potrošila na razvoj sjemenki preusmjerava se na formiranje novih cvjetova. Ako ne uklonite precvjetale dijelove, biljka će trošiti snagu da formira sjeme, umjesto da cvjeta. Pored toga, estetski gledano, svježi i puni cvjetovi znatno uljepšavaju baštu, saksije i viseće korpe.

Još jedna prednost redovnog uklanjanja cvjetova jeste sprečavanje pojave tzv. "razvučenog" ili izduženog rasta. Petunije koje se ne održavaju se vremenom izdužuju, ali i proređuju - dobijamo rijetke cvjetove a na vrhovima tankih stabljika. Redovnim oblikovanjem biljke dobijate gušći, kompaktniji rast i obilnije cvjetanje.

Neke sorte petunija, kao što su "supertunije", imaju sposobnost samočišćenja – same odbacuju precvjetale dijelove. Ipak, čak i kod tih sorti možete ručno ukloniti one cvjetove koji izgledaju izblijedilo ili neuredno.

Kako pravilno uklanjati uvele cvjetove

Ne treba vam nikakav alat – samo palac i kažiprst. Pronađite uveli cvijet i prstima ga otkinite cijelog, uključujući bazu stabljike na kojoj se nalazi, a ne samo latice. Na taj način sprečavate formiranje sjemenke i omogućavate biljci da svu energiju usmjeri ka novom cvjetanju.

Ako primijetite da biljka ima duge i tanke grane sa malo cvjetova – vrijeme je za radikalnije orezivanje. U tom slučaju uzmite baštenske makaze i skratite izdužene grane do glavne stabljike ili do para zdravih listova. Vodite računa da ne orežete više od trećine ukupne veličine biljke odjednom. Ovu radikalnu rezidbu možete ponavljati na svakih četiri do šest nedjelja tokom sezone rasta.

