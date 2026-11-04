Stop kondenzaciji i buđi: Kako da sami napravite jeftin i efikasan apsorber vlage

Uputstvo korak po korak - kako da sami napravite jeftin i efikasan apsorber vlage.

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Sa dolaskom hladnijih jesenjih i zimskih dana, većina nas se suočava sa istim problemom – zamagljenim prozorima, kapljicama vode koje se slivaju niz stakla i onim prepoznatljivim, teškim mirisom vlage u prostorijama.

Prirodno, zimi manje provjetravamo kako bismo sačuvali toplotu, a svakodnevne aktivnosti poput kuvanja, sušenja veša u stanu ili tuširanja vrućom vodom izbacuju u vazduh litre vode u vidu pare. Kada taj topli i vlažni vazduh dođe u dodir sa hladnim zidovima ili staklima, nastaje kondenzacija. Osim što vizuelno narušava prostor, višekratno nakupljanje vlage stvara savršenu podlogu za razvoj crne buđi – nevidljivog neprijatelja koji trajno oštećuje zidove i ozbiljno ugrožava zdravlje disajnih organa.

Komercijalni sakupljači vlage iz marketa jesu korisni, ali njihove dopune i zamjenske tablete brzo se troše i predstavljaju ozbiljan, kontinuiran udarac na kućni budžet. Na sreću, uz malo kreativnosti i jednostavnu hemiju, možete sami napraviti jednako djelotvoran apsorber koji košta višestruko manje.

Tajni sastojak: Kalcijum-hlorid na kilo

Ključni element svakog kupovnog apsorbera vlage jesu granule kalcijum-hlorida. Ova so ima izuzetno izražena higroskopna svojstva – što znači da privlači i vezuje vlagu iz okruženja, postupno se pretvarajući u slani rastvor.

Kada kupujete brendirane tablete ili kesice (obično pakovanja od 450 grama), pojedinačna dopuna vas košta između 10 i čak 14 KM (600 do 850 dinara). Dodatno, plastična posuda sa jednim punjenjem košta između 12 i 24 KM.

Međutim, ako kalcijum-hlorid nabavite u sirovom stanju, računica postaje neuporedivo povoljnija:

Gdje se kupuje: Možete ga pronaći u hemijskim apotekama, poljoprivrednim apotekama i specijalizovanim prodavnicama hemikalija. Prodaje se u pakovanjima od 1 kg, 5 kg ili u vrećama od 25 kg.

Možete ga pronaći u hemijskim apotekama, poljoprivrednim apotekama i specijalizovanim prodavnicama hemikalija. Prodaje se u pakovanjima od 1 kg, 5 kg ili u vrećama od 25 kg. Cijena: U maloprodaji na kilo cijena iznosi oko 4 do 7,5 KM za kilogram, dok u vreći od 25 kg cijena pada na svega oko 2 KM po kilogramu.

U maloprodaji na kilo cijena iznosi oko 4 do 7,5 KM za kilogram, dok u vreći od 25 kg cijena pada na svega oko 2 KM po kilogramu. Ušteda: U poređenju sa skupim brendiranim tabletama, kupovina u većem pakovanju dovodi do toga da vas ista količina materijala košta i do 10 puta jeftinije.

Vodič korak po korak: "Uradi sam" dvostruki apsorber

Ako biste granule kalcijum-hlorida samo posuli po običnoj posudi, one bi se ubrzo potopile u tečnosti koju su upile i prestale bi da rade. Zato je neophodno napraviti jednostavan dvostruki sistem koji odvaja granule od sakupljene vode.

Potreban materijal:

Dvije plastične posude koje staju jedna u drugu (ili jedna prozirna dvolitarska plastična flaša koju ćete presjeći na pola) Komad gaze, stare pamučne tkanine ili čvršće mrežice Granule kalcijum-hlorida

Postupak izrade:

Pripremite posude: Ako koristite plastičnu flašu, presijecite je na pola. Gornji dio sa grlićem okrenite naopako (kao lijevak) i ugradite u donji dio flaše. Ako koristite dvije posude, na dnu gornje posude izbušite nekoliko sitnih rupica. Gornja posuda drži granule, dok donja služi kao sakupljač tečnosti.

Ako koristite plastičnu flašu, presijecite je na pola. Gornji dio sa grlićem okrenite naopako (kao lijevak) i ugradite u donji dio flaše. Ako koristite dvije posude, na dnu gornje posude izbušite nekoliko sitnih rupica. Gornja posuda drži granule, dok donja služi kao sakupljač tečnosti. Postavite filter: U gornju posudu (preko rupica ili grlića) stavite komad gaze, pamučne tkanine ili mrežice. Ovaj filter sprečava granule da propadnu u donji dio, ali propušta tečnost.

U gornju posudu (preko rupica ili grlića) stavite komad gaze, pamučne tkanine ili mrežice. Ovaj filter sprečava granule da propadnu u donji dio, ali propušta tečnost. Sipajte granule: Preko tkanine naspite granule kalcijum-hlorida.

apsorber vlage uradi sam

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Kako sistem funkcioniše u praksi?

Granule će aktivno upijati vlagu iz vazduha, polako se otapati i pretvarati u slani rastvor koji će kapati u donju posudu. Kada se donja posuda napuni tečnošću, jednostavnim potezom je prospete u WC šolju, a u gornju posudu po potrebi dopunite svježe granule.

Važna napomena pri rukovanju

Kalcijum-hlorid izuzetno snažno vezuje vodu i može izazvati blagu iritaciju kože ili očiju u direktnom kontaktu. Prilikom presipanja i izrade apsorbera obavezno koristite zaštitne rukavice.

Preostali materijal uvijek čuvajte u potpuno hermetički zatvorenoj kesi ili kanti. Ukoliko ambalaža ostane dopola otvorena, kalcijum-hlorid će povući vlagu iz vazduha u prostoriji i stvrdnuti se unutar samog pakovanja.

Postavite vaš novi, domaći apsorber na prozorsku dasku, blizu uglova zidova ili u prostorije gdje se veš suši – i uživajte u primjetno suvlјem i svježijem vazduhu tokom cijele zime.