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Stop kondenzaciji i buđi: Kako da sami napravite jeftin i efikasan apsorber vlage

Stop kondenzaciji i buđi: Kako da sami napravite jeftin i efikasan apsorber vlage

Autor H.K. Izvor Lepa i srećna
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Uputstvo korak po korak - kako da sami napravite jeftin i efikasan apsorber vlage.

Kako napraviti domaći apsorber vlage: Uradi sam rješenje protiv buđi Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Sa dolaskom hladnijih jesenjih i zimskih dana, većina nas se suočava sa istim problemom – zamagljenim prozorima, kapljicama vode koje se slivaju niz stakla i onim prepoznatljivim, teškim mirisom vlage u prostorijama.

Prirodno, zimi manje provjetravamo kako bismo sačuvali toplotu, a svakodnevne aktivnosti poput kuvanja, sušenja veša u stanu ili tuširanja vrućom vodom izbacuju u vazduh litre vode u vidu pare. Kada taj topli i vlažni vazduh dođe u dodir sa hladnim zidovima ili staklima, nastaje kondenzacija. Osim što vizuelno narušava prostor, višekratno nakupljanje vlage stvara savršenu podlogu za razvoj crne buđi – nevidljivog neprijatelja koji trajno oštećuje zidove i ozbiljno ugrožava zdravlje disajnih organa.

Komercijalni sakupljači vlage iz marketa jesu korisni, ali njihove dopune i zamjenske tablete brzo se troše i predstavljaju ozbiljan, kontinuiran udarac na kućni budžet. Na sreću, uz malo kreativnosti i jednostavnu hemiju, možete sami napraviti jednako djelotvoran apsorber koji košta višestruko manje.

Tajni sastojak: Kalcijum-hlorid na kilo

Ključni element svakog kupovnog apsorbera vlage jesu granule kalcijum-hlorida. Ova so ima izuzetno izražena higroskopna svojstva – što znači da privlači i vezuje vlagu iz okruženja, postupno se pretvarajući u slani rastvor.

Kada kupujete brendirane tablete ili kesice (obično pakovanja od 450 grama), pojedinačna dopuna vas košta između 10 i čak 14 KM (600 do 850 dinara). Dodatno, plastična posuda sa jednim punjenjem košta između 12 i 24 KM.

Međutim, ako kalcijum-hlorid nabavite u sirovom stanju, računica postaje neuporedivo povoljnija:

  • Gdje se kupuje: Možete ga pronaći u hemijskim apotekama, poljoprivrednim apotekama i specijalizovanim prodavnicama hemikalija. Prodaje se u pakovanjima od 1 kg, 5 kg ili u vrećama od 25 kg.
  • Cijena: U maloprodaji na kilo cijena iznosi oko 4 do 7,5 KM za kilogram, dok u vreći od 25 kg cijena pada na svega oko 2 KM po kilogramu.
  • Ušteda: U poređenju sa skupim brendiranim tabletama, kupovina u većem pakovanju dovodi do toga da vas ista količina materijala košta i do 10 puta jeftinije.

Vodič korak po korak: "Uradi sam" dvostruki apsorber

Ako biste granule kalcijum-hlorida samo posuli po običnoj posudi, one bi se ubrzo potopile u tečnosti koju su upile i prestale bi da rade. Zato je neophodno napraviti jednostavan dvostruki sistem koji odvaja granule od sakupljene vode.

Potreban materijal:

  1. Dvije plastične posude koje staju jedna u drugu (ili jedna prozirna dvolitarska plastična flaša koju ćete presjeći na pola)
  2. Komad gaze, stare pamučne tkanine ili čvršće mrežice
  3. Granule kalcijum-hlorida

Postupak izrade:

  • Pripremite posude: Ako koristite plastičnu flašu, presijecite je na pola. Gornji dio sa grlićem okrenite naopako (kao lijevak) i ugradite u donji dio flaše. Ako koristite dvije posude, na dnu gornje posude izbušite nekoliko sitnih rupica. Gornja posuda drži granule, dok donja služi kao sakupljač tečnosti.
  • Postavite filter: U gornju posudu (preko rupica ili grlića) stavite komad gaze, pamučne tkanine ili mrežice. Ovaj filter sprečava granule da propadnu u donji dio, ali propušta tečnost.
  • Sipajte granule: Preko tkanine naspite granule kalcijum-hlorida.
apsorber vlage uradi sam
Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Kako sistem funkcioniše u praksi?

Granule će aktivno upijati vlagu iz vazduha, polako se otapati i pretvarati u slani rastvor koji će kapati u donju posudu. Kada se donja posuda napuni tečnošću, jednostavnim potezom je prospete u WC šolju, a u gornju posudu po potrebi dopunite svježe granule.

Važna napomena pri rukovanju

Kalcijum-hlorid izuzetno snažno vezuje vodu i može izazvati blagu iritaciju kože ili očiju u direktnom kontaktu. Prilikom presipanja i izrade apsorbera obavezno koristite zaštitne rukavice.

Preostali materijal uvijek čuvajte u potpuno hermetički zatvorenoj kesi ili kanti. Ukoliko ambalaža ostane dopola otvorena, kalcijum-hlorid će povući vlagu iz vazduha u prostoriji i stvrdnuti se unutar samog pakovanja.

Postavite vaš novi, domaći apsorber na prozorsku dasku, blizu uglova zidova ili u prostorije gdje se veš suši – i uživajte u primjetno suvlјem i svježijem vazduhu tokom cijele zime.

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